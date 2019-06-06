رسميا - استبعاد نيمار من قائمة البرازيل لـ كوبا أمريكا بسبب الإصابة

الخميس، 06 يونيو 2019 - 10:14

كتب : محمد سمير

إصابة نيمار

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد نيمار نجم منتخب الفريق من القائمة المستدعاة لخوض منافسات كوبا أمريكا بسبب الإصابة.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة البرازيل الودية أمام قطر ضمن الاستعدادات لبطولة كوبا أمريكا، وتم استبداله اضطراريا في الدقيقة 21 وخرج على عكازين حتى خضع للكشف الطبي.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن نيمار تعرض لألتواء في الكاحل الأيمن وتأكد عدم لحاقه بالفريق في بطولة كوبا أمريكا بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضح الاتحاد البرازيلي أن الجهاز الفني لمنتخب السيلساو سيقوم بتحديد البديل اليوم الخميس.

وعانى نيمار من إصابة في تدريبات منتخب البرازيل الأسبوع الماضي قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى.

وغاب نيمار أغلب أوقات النصف الثاني من الموسم الجاري مع فريقه باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

وكانت البرازيل قد تغلبت على قطر بهدفين نظيفين ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الأولى بجوار منتخبات بوليفيا وفنزويلا وبيرو.

أما منتخب قطر فيقع في المجموعة الثانية بجوار منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وبارجواي.

وتنطلق بطولة كوبا أمريكا يوم 14 يونيو في البرازيل على أن تختتم يوم 7 يوليو.

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نيمار البرازيل

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