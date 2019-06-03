أحمد أحمد: رئيس الترجي هددني أمام الجميع.. لا أعلم لماذا لا يعمل الـVAR في تونس

هاجم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حمدي المدب رئيس الترجي التونسي، قائلا إن الأخير هدده أمام الجميع خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الملغاشي في تصريحات نقلتها محطة "ستاد أفريك" التابعة لـ"كانال بلوس" الفرنسية: "رئيس الترجي هددني أمام الجميع، لدي شهود على ذلك".

وأضاف "رؤساء الأندية الكبرى يهاجمون سلوك الترجي، لكن لا أدلة لدينا على ما يفعلوه".

ولكنه أتم "لماذا يعمل الـVAR بشكل طبيعي، ولا يعمل في تونس".

وفي وقت سابق، كشف عمرو فهمي السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مفاجأة كبرى خاصة بمواجهتي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

تحدث عمرو فهمي قائلا: "كانت هناك أزمة بسبب تقنية الفيديو قبل لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي. التقنية لم تكن لتتواجد في المباراة".

وأضاف في تصريحاته الخاصة مع FilGoal.com "تقنية الفيديو لم تكن للتواجد في المباراة وأبلغت الأهلي بذلك بالفعل".

وواصل "أبلغت الأهلي بأنه في حالة رفضهم إقامة المباراة بسبب عدم وجود تقنية الفيديو سيتم احتساب نتيجة اللقاء 2-0 لصالح الترجي في لقاء الذهاب".

واستدرك "لكن الأهلي بدوره تحرك بقوة وفي النهاية نجح في أن يجعل تقنية الفيديو تظهر في المباراة".

لقاء الذهاب أقيم بشكل طبيعي وانتصر الأهلي بثلاثية مقابل هدف في لقاء شهد عودة الحكم الجزائري مهدي عبيد لتقنية الفيديو 3 مرات واحتسب 3 ركلات جزاء (2 لـ الأهلي – 1 لـ الترجي).

ولكن ماذا حدث في لقاء العودة؟

يُكمل عمرو فهمي حديثه قائلا: "في لقاء العودة في رادس لم تتواجد تقنية الفيديو في المباراة".

وأشار "تم استغلال غيابي بسبب العلاج، وأقيم لقاء الترجي والأهلي في رادس دون تقنية الفيديو".

في رادس، انتصر الترجي التونسي بثلاثية مقابل لا شيء على حساب الأهلي ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، وقتها.

وفي الساعات الأولى من يوم السبت، توج الترجي التونسي بطلا من جديد لدوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب الوداد بسبب أزمة تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي. (طالع التفاصيل)

بعدها أعلن الاتحاد الإفريقي عن عقده لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي:

"على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة الترجي والوداد بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 وتوقف المباراة، قرر أحمد أحمد عقْد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية يوم 4 يونيو لمناقشة القضايا الإجراءات التنظيمية الخاصة بالحدث".

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