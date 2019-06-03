شارك الغاني إيريك بيكوي في أفضل فترات بتروجت في الدوري المصري الممتاز، وبأهدافه ساهم في تحويل الفريق لمنافس قوي وحقق معه المركز الثالث في أول مواسمه.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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وانضم بيكوي لبتروجت في يناير 2009 بعدما كان هدافا للدوري الغاني مع أشانتي كوتوكو، وواصل تألقه مع الفريق البترولي الذي أصبح منافسا على المراكز المتقدمة في الدوري وقتها بعد موسمين في الممتاز.

وقاد بيكوي بتروجت للمشاركة في كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ النادي، ولكن بشكل مفاجئ تعرض المهاجم الغاني لإصابة غامضة أبعدته عن المشاركة لفترات طويلة.

ثم أعلن حلمي طولان مدرب بتروجت عام 2010 في تصريحات صادمة معاناة بيكوي من وجود خلايا سرطانية نشطة في ساق قدمه هي سبب غيابه الطويل.

ويتحدث FilGoal.com مع بيكوي عن ذكريات تألقه في الدوري المصري، حقيقة إصابته الغامضة وماذا حدث في مسيرته بعد الرحيل عن مصر.

ماذا تفعل الآن في مسيرتك؟

كنت ألعب في ماليزيا وأخطط للاعتزال خلال الفترة المقبلة، ولكنني أتمنى أن أعمل مع بتروجت مستقبلا حتى لو لست كلاعب.

بالعودة إلى 2008، كيف انضممت لبتروجت؟

حضرت إلى مصر أولا لأنضم للزمالك، ولكن لم يتم التعاقد في النهاية لأن الزمالك رأي أن جسمي ضئيل ولا يناسبه.

وبعدها فاوضني بتروجت وانتقلت له.

وماذا حدث مع الزمالك؟

دخلت تحديا مع بتروجت لأظهر إمكاناتي أمام الزمالك، وكنت سعيدا بما قدمته لبتروجت لأنهم منحوني الفرصة لأثبت نفسي.

هل شعرت بالرضا عن رحلتك مع بتروجت في النهاية؟

الحياة في مصر كانت رائعة، وكل شيء أمتلكه الآن بسبب ما قدمه لي بتروجت.

وأنا سأظل ممتنا لهم وللكابتن مختار مختار.

وبعد ظهوري بشكل جيد تلقيت عروضا، ولكن بتروجت كان يرفض رحيلي.

كيف تعرضت للإصابة التي أبعدتك طويلا؟

الإصابة تفاقمت بسبب الضغط، كنت فقط أحتاج للراحة أولا لكن النادي كان يحتاجني ولذلك لجأنا إلى الحقن حتى أكون جاهزا للعب.

هل كانت المشكلة في ركبتك كما أعلن بتروجت في البداية؟

لم أتعرض للإصابة في الركبة طوال مسيرتي، وتفاجأت بكل ما قيل عني وكل الشائعات السخيفة التي خرجت بعد ذلك.

هل تقصد الإصابة بالسرطان؟

لو كنت مصابا بالسرطان كما قيل وقتها، لكنت ميتا الآن.

ومؤخرا عندما انضممت لكفر الشيخ من أجل اللعب معهم في الدرجة الثانية أخبرهم مسؤولون في بتروجيت أنني مصاب بالسرطان، ولكن الفحوصات التي أجروها كشفت عدم معاناتي من أي أمراض.

وحتى وكيلي كان يريد أن يقاضيهم بسبب ما قالوه عني، لأن ذلك أضرني في مسيرتي كثيرا.

ولماذا إذا سافرت إلى غانا وانقطعت عن الفريق لفترة طويلة؟

سافرت فقط من أجل الراحة وأرى حلا للمشكلة التي تعرضت لها حتى أعود أقوى، ولكن بتروجت لم يستطع الانتظار طويلا.

ولكن قبلها كنت أخضع لفحوصات كثيرة في أكتر من مستشفى تحت إشراف بتروجت، وسافرت إلى إسكتلندا من أجل الخضوع لفحوصات هناك وفنلندا أيضا.

لكنك لم تعد بنفس المستوى، ماذا حدث؟

بالتأكيد لا يمكن أن تظل بنفس القوة والطاقة طوال مسيرتك، هذا طبيعي ولا يمكن أن تتوقع مني أن ألعب بنفس المستوى الذي كنت عليه في 2010.

ولكنني الآن لازلت ألعب، أين معظم زملائي السابقين الذين كنت ألعب معهم!

وكيف رحلت عن بتروجت في النهاية؟

أنا من أنهيت تعاقدي وعدت لغانا وزرت طبيبا هناك حيث كنت أعاني من بعض الآلام في الساق، ووضعنا جبيرة حتى أتخلص منها، وكان لدي أمور عائلية كان علي حلها.

في رأيك، لماذا لم يعد الدوري المصري الوجهة الأولى للاعبين المميزين في إفريقيا؟

لأن الدوري المصري كان مستواه أعلى بكثير في الماضي.

كما أن الكثير من اللاعبين حاليا في مصر لم يلعبوا في مستوى عال كما فعلنا نحن في الماضي، عندما حضرت إلى مصر كنت هدافا للدوري في غانا وشاركت في الكونفدرالية ولذلك كان سهلا على بتروجت يرى أنني حققت إنجازات وقادر على اللعب في مصر.

ولذلك نجحت مع بتروجت وسجلت في أغلب المباريات وقدت الفريق للكونفدرالية، ولكن الآن أغلب اللاعبين ليسوا ناضجين كفاية للعب في الدوري المصري.

لماذا لم تحصل على فرص للانضمام لمنتخب غانا عندما كنت متألقا في مصر؟

لك أن تتخيل أن جون أنتوي بكل ما يقدمه في مصر لا يتلقى الاتصالات من منتخب غانا، من السيء جدا أنهم لا يضعون الدوري المصري في المكانة التي يستحقها.

هل زلت تتابع الدوري المصري؟

لا للأسف، لا توجد قناة هنا تعرض المباريات.

اختر لنا أفضل أهدافك في الدوري المصري

كان ذلك في مباراة حرس الحدود التي فزنا بها في الإسكندرية 3-1 وسجلت هدفين.

من أفضل مدرب عملت معه؟

مختار مختار.

من أصعب مدافع واجهته في مصر؟

وائل جمعة لأنه كان صاحب خبرة كبيرة، ولم يكن من السهل التغلب عليه.

أخيرا، ما توقعاتك لكأس الأمم الإفريقية المقبلة في مصر؟

كرة القدم الآن غير متوقعة، ولكن أتمنى فوز مصر بالكأس لأن فوز غانا لو حدث سيكون معجزة كبيرة لأن الفريق يمر بالعديد من المشاكل.

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