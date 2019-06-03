أبدى النادي الأهلي اهتمامه باستمرار رمضان صبحي جناح الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي قد ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وتنتهي في 1 يوليو المقبل.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا، وهناك اقتناع بضرورة وجوده الفترة المقبلة".

وتابع مدير الكرة بالأهلي "سنأخذ المبادرة خلال ساعات ونخاطب إدارة هدرسفيلد بشأنه".

وكان نادر شوقي وكيل اللاعب قد نفى أمس الأحد تقدم الأهلي بعرض رسمي حتى الآن لضم رمضان صبحي. (من هنا)

وأوضح عبد الحفيظ "سنحسم الأمر أولا إذا كنا سنقدم عرض شراء أم تجديد للإعارة، وبعد ذلك سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "كل الأرقام المتداولة خلال الساعات الأخيرة حول الموضوع غير صحيحة وتفتقد المصداقية والموضوعية".

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