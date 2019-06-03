تشكيل الزمالك المتوقع - حفني أساسي.. ومفاضلة لاختيار بديل عبد العزيز أمام حرس الحدود
الإثنين، 03 يونيو 2019 - 11:24
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا على حرس الحدود بملعب المكس في الاسكندرية في تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين.
ويلعب الفريقان في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30 وقبل انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا.
ومن المتوقع استقرار الجهاز الفني الجديد بقيادة خالد جلال المدير الفني الجديد على نفس الأسماء في الخط الخلفي للفريق.
ويفاضل الجهاز الفني في المراكز الهجومية على أن يبدأ أيمن حفني أساسيا في مركز صانع اللعب.
ويأتي التشكيل المتوقع كالآتي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم (جنش)
الدفاع: محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز - عبد الله جمعة
الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما أو (محمد حسن)
الهجوم: أيمن حفني - محمود كهربا - أحمد زيزو - عمر السعيد
ويغيب محمد إبراهيم عن صفوف الزمالك بسبب الإصابة.
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