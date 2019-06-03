القاتل نداي مولامبا.. رسائل موبوتو بين النعيم والشقاء (1)

خلال حوار سابق مع FilGoal.com، استرجع أسطورة الدراويش علي أبو جريشة اسما كونغوليا تاريخيا يُدعى "نداي مولامبا". وبالرغم من أنهما تواجها مرتين فقط، لكن ما حدث في استاد القاهرة عام 1974 يعد علامة فارقة في حياة جيل بأكمله.

يقول علي أبو جريشة: "مولامبا كان لاعبا ممتازا دون شك، فهد في الركض بالكرة تحت قدميه، أحد أهم الأسباب لأول هزيمة بالألوان لمنتخب مصر على أرضه ووسط جمهوره وسط أجواء احتفالية لبطولة نفخ الإعلام أبواقها دعاية للنصر، كانت صدمة بقيت كثيرا".

ويُكمل فاكهة الكرة المصرية: "إنها صدمة مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا عام 1974 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، وفي نفس العام تابعت مولامبا في كأس العالم بألمانيا الغربية، واختفى عن أنظاري للأبد بعدما تلقى البطاقة الحمراء أمام يوغوسلافيا والتي أعقبها خسارة قاسية بلغت تسعة أهداف دون رد".

في السطور الأتية، كانت بداية النهاية لصاحب الرقم القياسي كأكثر لاعب إحرازا للأهداف في نسخة واحدة من كأس الأمم الإفريقية عبر تاريخها.

في كأس العالم بألمانيا الغربية عام 1974، كانت بداية تطبيق إخراج البطاقة الحمراء مباشرة أو بعد إنذارين، بعدما كان الحكم يكتفي فقط بإبلاغ اللاعب شفهيا ليغادر الملعب.

التطبيق الأول ظهر في وجه كارلوس كازيلي نجم تشيلي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام ألمانيا الغربية، وثانيا لخوليو مونتيرو لاعب أوروجواي أمام الطاحونة الهولندية في المجموعة الثانية والثالثة كانت من نصيب بطل الرواية الزائيري "نداي مولامبا".

خطأ أحمق يرتكبه الظهير إيلونجا مويبو بركل الحكم من الخلف عقب الهدف الرابع للفريق اليوغوسلافي، يستشاط قاضي المباراة غضبا ويذهب للمساعد الذي يشاور له بالخطأ على نداي مولامبا، بينما لاعبي يوغوسلافيا يرجعون الكرة إلى دائرة نصف الملعب غير مكترثين لتلك الحماقات ويسعون تباعا لزيادة غلة الأهداف.

اليوغوسلافي بلاجوي فيدنيتش المدير الفني لمنتخب زائير بين مطرقة غضب رئيس البلاد موبوتو حين العودة واتهامات التفويت لبلاده الأم وبين سندان عدم الاعتراض على الحكم خوفا من أن توصمه صحافة الرئيس جوزيف تيتو بالخيانة.

استقبل نداي البطاقة الحمراء بكل هدوء وخرج متجها نحو دكة البدلاء التي أظهرت الجناح الشاب إيتيب ماكاكاو يهدئ من روعه بإشعال سيجار من أجله، نعم، لاعبو فيتا كلوب والأنجلبير فيما يبدو اتحدوا لأول مرة وبادروا بتدخين السجائر على دكة البدلاء اعتراضا على أشياء كثيرة داخل وخارج المباراة.

يقول نداي مولامبا في فيلم الذهب المنسي: "بكيت بصورة هادئة للغاية أمام الحكم، قلت له لم أفعل ذلك، زميلي إيلونجا موبيو ذهب للحكم واعترف بأنه من ركله، ولكن لم يكترث الحكم لكل تلك الأقاويل، بل وضع يده على أنفه وكأنه مشمئز من رائحتي وقال لي: أنتم جميعا زنوج، لا أفرّق بينكم".

يواصل مولامبا: "جميع الحكام في ألمانيا الغربية كانوا ضد العرق الأسود، ليس هذا الحكم فحسب، وكذلك الحيوان البري رقم 4 من اسكتلندا -يقصد بيلي بريمينر- لقد بصق في وجهي وطوال المباراة كان يناديني "لا تتحرك بالكرة كثيرا يا زنجي"، كانت تلك الدورة بداية نهاية مشواري مع المنتخب".

عقب المباراة المأساوية بيومين، قرع أحدهم باب تلك الغرفة المزدوجة التي تضم مولامبا والحارس كازادي، كانت رسالة ورقية يحملها جندي زائيري مكلف بحراسة تلك البعثة، حملت كلمات قصيرة من "الديك الذي يعاشر إحدى عشرة دجاجة" أو بالأحرى الرئيس موبوتو سيكو، الجندي الزائيري يسلم الورقة بيده اليسرى، أما اليمنى فيشهر بها فوهة بندقيته صوب اللاعبين لإنهاء من يعترض على رسالة الرئيس المسجلة.

"من الآن أنتم لستم في سلام، ستدفعون الثمن باهظا لتلك الهزيمة القاسية التي دنست وجه زائير في الأرض، اجعلوا العقوبة على رؤوسكم أنتم فقط ولا تخسروا بأكثر من ثلاثة أهداف أمام البرازيل، أكثر من ثلاثة سيكون أمام كل هدف ثلاث رصاصات في رأس كل فرد من عائلاتكم".

وهنا أغشي على كازادي موامبا فورا من هول الفاجعة، كيف يمكن لفريق الفهود الزائيرية كبح جماح ريفلينيو ورفاقه البرازيليين أبطال كأس العالم السابق بالمكسيك 1970.. ولكن لم يهمس مولامبا ببنت شفة، فعند استرجاعه الشريط قليلا عرف كيف وصل بمشواره الحافل إلى تلك المأساة بالنهاية من خلال تسلسل رسائل الرئيس.

رسالة موبوتو الأولى: كرة القدم شيء مهم لـ مولامبا

كعادة الأجيال الباكرة من منتصف الأربعينيات، ولد نداي تحت وطأة الاحتلال البلجيكي عام 1948 بمدينة لولابورج بالمسمى البلجيكي القديم، نشأ بيير نداي مولامبا في أسرة مكونة من ثمانية أطفال، تحت حذر من أب مهووس بالتعليم وحلمه أن يجعله مدرسًا. لكن الطفل، الملقب بـ "موتومبولا" بسبب نكتة سيئة أطلقها عليه سكان الحي، كان عنده تركيز واحد فقط: الساحرة المستديرة.

أطلق عليه اسم القس اللوثري الذي يدير مدرسته اسم "المندوب الرسمي كرة القدم" في سن العاشرة. يجب القول أن موهبة بيير نداي مولامبا لم تكن لتمر دون أن يلاحظها أحد. في سن الرابعة عشر، لعب مباراة أمام رئيس الجمهورية ، جوزيف كازافوبو "أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال"، مع تسجيل هدفين رائعين استوجب هتاف الجميع بمن فيهم الرئيس لتلك الموهبة الواعدة.

يقول والده الذي لم يتأثر بهذا العمل الفذ من نداي: "ما من شك في أن ابني موهوب بكرة القدم. ولكنه ليس شيء مهم. كرة القدم لم تخلق للرجال الصالحين التربويين".

ولكن تحت ضغط متزايد من السلطات المحلية، كان على الوالد جورج مولامبا التخلي عن ابنه ليصبح أسطورة فريق كاساي سنترال أولا ثم أسطورة الكرة الزائيرية.

مولامبا: "فُتحت لنا الملاعب في كينشاسا من أجل التجمع والاستماع للمذياع معا أثناء مباريات منتخب زائير في كأس الأمم المقامة في إثيوبيا، كنت أبلغ وقتها حوال 20 عاما، إلا أن صيتي قد ذاع بشدة بعد مبارياتي مع فريق كاساي سنترال أمام الأندية الكبيرة مثل مازيمبي وفيتا كلوب في بطولتي الدوري والكأس".

ويضيف: "ما أن تحركت لأول مرة بين المدرجات أثناء نهائي البطولة بين الفريق الوطني وغانا لكي أستمع وأدخل في نقاشات مع الجميع، حتى أطلق بعض الجنود النيران في الهواء الطلق لإجبار الجماهير على غلق أفواههم استعدادا لبيان يذاع عبر الإذاعة الداخلية للاستاد".

دب الصمت بين الجموع، الرئيس يعلن بأن كل هدف يتبعه يومين إجازة رسمية للبلد أجمع، إضافة إلى إغداق عناصر المنتخب الوطني الفائز بأحدث السيارات والأموال.. والجماهير تنطلق في الصراخ من الفرحة مع هدف كالالا موكندي في مرمى روبرت منساه حارس المنتخب الغاني.

رسالة موبوتو الثانية: بيدك أن تصبح فتى زائير الأول

كان موبوتو سيسيسيكو هو ثاني رئيس للبلاد بديلا لكازافوبو، بعد انقلاب دموي.. لم ينس الشعب من قبل أن موبوتو كان الخائن الذي دل البلجيكيين على الزعيم الثائر باتريس لومومبا وسلمه للبلجيك، إلا أن بوصول الرجل للسلطة كان اهتمامه معظمًا بكرة القدم التي رآها أداته للمنافسة على زعامة القارة أمام كوامي نكروما الذي تسلح بكرة القدم أيضا لمجابهة القارة كلها، واستغلال فرصة أن القوى العظمى (مصر) غارقة في تبعات النكسة وغير مهتمة الآن بالشؤون الإفريقية ومنها كرة القدم.