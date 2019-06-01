تعرف على قرارات الاتحاد المغربي بعد أحداث لقاء الترجي والوداد

عقد اتحاد الكرة المغربي اجتماعا عصر يوم السبت بحضور رئيس نادي الوداد إلى جانب ثنائي الفريق عبد اللطيف نوصير ورضا التكناوتي للبث في الأحداث التي حدثت في لقاء الفريق المغربي أمام الترجي.

وقدم سعيد الناصيري رئيس الوداد جردا للأحداث التي صاحبت المباراة، كما أدلى نوصير والتكناوتي بـ"معطيات دقيقة حول مجريات اللقاء وما صاحبها قبل إعلان الحكم عن نهايتها"، حسبما أشار الاتحاد المغربي في بيانه الرسمي.

وبعد استمرار المناقشات بين الأطراف كلها، قرر الاتحاد المغربي التالي – وفقا لـ البيان - :

(1) تكليف مختصين لإعداد ملف مشترك بين الاتحاد المغربي والوداد لرفعه إلى الهيئات القارية والدولية للدفاع عن حقوق الوداد.

(2) منح الصلاحية الكاملة لـ سيد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي للدفاع عن ملف الوداد خلال الاجتماع الذي سيعقده الاتحاد في الرابع من شهر يونيو المقبل في باريس.

الاتحاد الإفريقي أعلن في وقت سابق عن عقده لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد.

الترجي توج بدوري أبطال إفريقيا 2019 في مباراة نهائية لم تكتمل، بعد أن توقفت في الدقيقة 60 لرفض أفراد الوداد استكمالها دون مراجعة هدفهم الملغي.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي:

"على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة الترجي والوداد بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 وتوقف المباراة، قرر أحمد أحمد عقْد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية يوم 4 يونيو لمناقشة القضايا الإجراءات التنظيمية الخاصة بالحدث".

ماذا حدث

دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي. (طالع التفاصيل)

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