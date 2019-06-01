الترجي ينضم إلى 3 أندية فقط في إفريقيا حققت الأبطال مرتين متتاليتين

تتويج غير مألوف حققه الترجي لدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد في مباراة نهائية لم تكتمل.

عاد الترجي وظفر باللقب الإفريقي بعد مباراة لم تكتمل بسبب انسحاب لاعبي الوداد اعتراضا على التحكيم.

التتويج الثاني على التوالي لأبناء باب سويقة بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق اللقب العام الماضي على حساب الأهلي بالفوز في مجموع المباراتين 3-4، لينضم إلى 3 أندية فقط حققت اللقب موسمين متتاليين.

فريق إنيمبا النيجيري حقق لقب أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، بعدما تغلب على الإسماعيلي في المباراة النهائية موسم 2003 بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

الفوز على ملعب الإسماعيلية 0-1 لم يكن كافيا للدراويش لتحقيق لقب أبطال إفريقيا الأول في التاريخ بعد الخسارة في الذهاب 2-0.

هيمن إنيمبا على قارة إفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد التغلب على النجم الساحلي بركلات الترجيح 5-3.

وصول النجم الساحلي للنهائي القاري الأول في تاريخهم لم يكن كافيا أمام خبرة إنيمبا للتتويج باللقب، ليفوز الفريق التونسي 2-1 ويحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي تبتسم لفريق العاصمة النيجيرية.

بعد 4 سنوات من العجاف القاري، عاد الأهلي ليظفر باللقب الإفريقي الرابع في تاريخه موسم 2005 عندما تغلب على النجم الساحلي بنتيجة 0-3 في لقاء العودة وانتهاء لقاء الذهاب 0-0.

كتيبة مانويل جوزيه سيطرت وجالت في قارة إفريقيا شمالا وجنوبا وظفرت باللقب الخامس وللموسم الثاني على التوالي بعد التغلب على الصفاقسي التونسي 2-1.

في مباراة دراماتيكية أنهاها محمد أبو تريكة في اللحظات الأخيرة من المباراة بهدفه القاتل الأيقوني.

مازيمبي بمسماه القديم "إنجلبير" أول نادي ظفر باللقب الإفريقي في عامين متتاليين: 1967 - 1968.

وبعد 41 عاما عاد الفريق الكنغولي تحت مسمى تي بي مازيمبي ليهيمن على لقب الأبطال في إفريقيا لعامين متتاليين.

2009 تغلب مازيمبي على نادي هارتلاند النيجيري بعد الخسارة 2-1 خارج ملعبه، والفوز بهدف ليحقق اللقب بالهدف الاعتباري.

وفي الموسم التالي، ضرب مازيمبي موعدا مع الترجي التونسي في النهائي، ليقسو عليه في الذهاب 5-0 وتعادلا على الملعب الأوليمبي برادس 1-1.

وفي عام 2012 عاد الأهلي مجددا لمنصة التتويج، التعادل في برج العرب 1-1 أمام الترجي التونسي في لقاء الذهاب أنهى الأمور إكلينيكيا ولكن لاعبي الأهلي كانوا في الموعد بملعب رادس ليظفر بلقب أبطال إفريقيا السابع في تاريخ القلعة الحمراء بعد الانتصار 2-1.

النجمة الثامنة - والأخيرة بعد خسارة نهائيين على التوالي- رصعت قميص الأهلي بعد الفوز على أورلاندو الجنوب إفريقي بهدفين دون رد.

ليحقق الأهلي إنجاز 2005-2006 بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

والآن الترجي انضم إلى هذه القائمة، ليصل إلى إلى لقبه الرابع إجمالا مقتربا من الزمالك صاحب الـ5 ألقاب.

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