السنغال.. فلتتخلى الأسود عن التيرانجا من أجل الانقضاض على اللقب

(أسود التيرانجا) هو لقب منتخب السنغال لكرة القدم وأي منتخب يمثل البلاد بصفة عامة، ولكن ما معنى كلمة تيرانجا؟

التيرانجا هي كلمة تعود إلى لغة السنغال القديمة والتي تسمى "ولوف" Wolof وتم إطلاقها على منتخبات البلد.

وتعني التيرانجا حسن الضيافة، ولكن اللقب يحمل معنى أكثر من ذلك بالنسبة للسنغاليين، فتلك الكلمة بالنسبة لهم تعكس طريقة تعاملهم مع من هم خارج السنغال.

وتعتبر التيرانجا بالنسبة للسنغاليين تعبيرا عن الطيبة والترحاب الزائد، ولذلك تم إطلاق لقب الأسود قبل التيرانجا على لقب الفريق حتى لا يتم فهم ذلك بأنه ضعف ولكنهم يمتازون بصفات القوة أيضا من الأسود.

منتخب السنغال الذي لم يسبق له الفوز بلقب أمم إفريقيا من قبل، وقائمته مدججة بالنجوم بالنسخة المقبلة من البطولة، يبدو أنه عليه التخلي عن التيرانجا وإظهار صفات الأسود فقط من أجل الانقضاض على اللقب للمرة الأولى.

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تاريخ السنغال في أمم إفريقيا

يشارك أسود التيرانجا للمرة 14 من أصل 31 نسخة ببطولات أمم إفريقيا، وكانت المشاركة الأولى في تونس 1965 بعد 5 سنوات فقط من استقلال السنغال عن فرنسا.

بعد استقلال السنغال عن فرنسا عام 1960 أنشأ في نفس العام الاتحاد السنغالي لكرة القدم قبل أن ينضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1962.

وفي أول مشاركة للمنتخب السنغالي حقق أسود التيرانجا المركز الرابع، والذي تم تحقيقه 3 مرات بعد ذلك أخرها كان في مصر عام 2006.

ويشارك المنتخب السنغالي للمرة الثالثة في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا عندما تستضيفها مصر، الأولى عام 1986 لكنه ودع من دور المجموعات.

أما المرة الثانية فكانت في 2006 ونجح أسود التيرانجا في الوصول للمربع الذهبي ولكن خسر أمام المنتخب المصري في نصف النهائي قبل أن يحصل على المركز الرابع في النهاية.

وأفضل نتيجة حققها منتخب السنغال كانت عام 2002 للجيل الذهبي لأسود التيرانجا وكانت وصافة البطولة بعد الخسارة أمام الكاميرون بركلات الترجيح في النهائي.

جيل 2002 هو الأبرز في تاريخ السنغال بعد أن قاد أسود التيرانجا في نفس العام إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم في مشاركة الفريق الأولى بالمونديال.

فهل ينجح ساديو ماني ورفاقه في 2019 بتكرار إنجاز غائب منذ 17 عاما بالوصول للمباراة النهائية أو تحقيق ما هو أكبر بالفوز باللقب القاري الأول في تاريخ البلاد؟

تأهل دون عناء

لم يجد منتخب السنغال أي صعوبة في التأهل لمنافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، إذ ضمت مجموعته في التصفيات منتخبات مدغشقر وغينيا الاستوائية والسودان.

وتأهل أسود التيرانجا إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد تصدر المجموعة دون خسارة أي مباراة وبتعادل وحيد كان أمام منتخب مدغشقر الذي خطف بطاقة التأهل الثانية ولأول مرة في تاريخه.

افتتح منتخب السنغال مشواره بتحقيق الفوز أمام غينيا الاستوائيه بثلاثية نظيفة قبل أن يقع في فخ التعادل أمام مدغشقر بهدفين لكل منهما.

بعد ذلك حقق أسود التيرانجا أربعة انتصارات متتالية بالفوز على السودان 3-0، ثم الفوز على السودان مجددا وغينيا الاستوائية بنتيجة واحدة بهدف نظيف.

وفي الجولة السادسة والأخيرة رفع منتخب السنغال رصيده إلى النقطة 16 بالفوز على مدغشقر بهدفين نظيفين.

الدفاع الجوي يحتضن مجموعة الأسود:

يستضيف ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة المجموعة الثالثة والتي تضم بجوار منتخب السنغال منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا.

يستهل أسود التيرانجا مشوار أمم إفريقيا 2019 بمواجهة تنزانيا يوم 23 يونيو في مباراة سهلة نسبيا للسنغال.

بينما الجولة الثانية يصطدم المنتخب السنغالي بمنتخب الجزائر في مباراة تشير التوقعات إلى إنها لحسم متصدر المجموعة.

ويكون ختام مباريات المجموعة يوم 1 يوليو بمواجهة كينيا على ملعب الدفاع الجوي بينما المباراة المقامة في نفس التوقيت تكون على ملعب السلام.

المدرب وطريقة اللعب

يتولى أليو سيسيه الإدارة الفنية لمنتخب السنغال منذ مارس 2015 وينتهي تعاقده في صيف 2021.

وتعتبر قيادة منتخب السنغال هي العمل الأول لسيسيه في منصب المدير الفني منذ اعتزاله كرة القدم في 2009.

وسبق لسيسيه أن كان مدربا مساعدا وكان ذلك مع المنتخب السنغالي بداية من أبريل 2012 وحتى تولى هو القيادة الفنية، وعمل سيسيه مساعدا لآلان جيريس المدير الفني الحالي لتونس عندما كان مديرا فنيا لأسود التيرانجا.

خاض سيسيه 38 مباراة مع منتخب السنغال ونجح في تحقيق الفوز في 23 مباراة وتعادل 10 مرات ولم يخسر سوى 5 مباريات منذ تولي المهمة.

وكانت أخر مباراة خسرها سيسيه مع السنغال تعود إلى كأس العالم بعد الخسارة بهدف نظيف أمام كولومبيا والخروج بفارق بطاقة صفراء من دور المجموعات، بينما حقق الفوز في أخر 5 مباريات خاضهم أسود التيرانجا.

وكان سيسيه قد قاد السنغال في أمم إفريقيا بالنسخة الماضية وتغلب الفريق في دور المجموعات على تونس وزيمبابوي قبل أن يتعادل مع الجزائر.

وودعت السنغال أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام الكاميرون في ربع النهائي بركلات الترجيح.

ويعتمد سيسيه على خطة 4-3-3 الهجومية وفي أغلب الأحيان يلعب بطريقة 4-2-3-1.

ويمتلك سيسيه قائمة نارية في أمم إفريقيا بها عدد من اللاعبين البارزين أبرزهم ساديو ماني وكيتا بالدي وكاليدو كوليبالي وسيدي سار وغيرهم من اللاعبين.

أبرز اللاعبين

يمتلك المنتخب السنغالي قائمة مدججة بالنجوم، ولاعبون من طراز رفيع ويسلط FilGoal.com على 2 من هؤلاء اللاعبون.

قائمة منتخب السنغال بالكامل مكونة من لاعبين محترفين ولا تشمل أي لاعب من الدوري السنغالي، وتأتي الأغلبية العظمى من فرنسا بواقع 9 لاعبين.

كاليدو كوليبالي

نجم دفاع فريق نابولي الإيطالي وربما هو أحد أبرز 5 مدافعين على مستوى العالم في الوقت الحالي.

يقدم كوليبالي مستويات رائعة في أخر موسمين حتى أصبح حديث الأندية الكبرى مع كل فترة انتقالات، وربما إذا سمح نابولي برحيله يكون المدافع الأغلى في العالم.

انتقل فيرجيل فان دايك إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه استرليني، وعرض مانشستر يونايتد وفقا لتقارير سابقة 100 مليون يورو مقابل ضم كوليبالي لكن النادي الإيطالي تمسك باستمرار اللاعب.

وُلد كوليبالي في فرنسا بعد هجرة والديه إلى هناك بحثا عن ظروف معيشية أفضل وظهر تأثر اللاعب بكرة القدم.

وقال كوليبالي عن ذلك: "عندما أصل إلى المنزل كنت أسارع لإكمال واجباتي لأبدأ لعب كرة القدم، لا أنسى كيف كانت تصرخ أمي بإسمي لأنني ألعب في وقت متأخر من الليل ولدي مدرسة في اليوم التالي".

يمتاز كوليبالي بالبنية القوية وكان قد انتقل إلى نابولي قادما من جينك البلجيكي في صيف 2014 ومنذ ذلك التوقيت شهد مستواه تطورا كبيرا.

ولعب كوليبالي 48 مباراة هذا الموسم مع نابولي في مختلف المسابقات وسجل هدفين وصنع آخر.

ساديو ماني

واحد من أبرز اللاعبين في إفريقيا بل والعالم، ماني دخل قائمة أفضل 3 لاعبين على مستوى إفريقيا في أخر 3 سنوات ولكنه لم يحصد اللقب ولا مرة.

وتعول الجماهير السنغالية على ماني هذا الموسم لتحقيق إنجاز تاريخي للبلاد ولما لا وهو حديث الصحافة العالمية وارتبط اسمه أكثر من مرة بالانتقال إلى ريال مدريد.

ماني حصل على هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفا بالتساوي مع محمد صلاح وبيير أوباميانج في سيطرة إفريقية.

مثله مثل أغلب اللاعبين الأفارقة عانى ماني من أجل تحقيق حلمه بلعب كرة القدم حتى وصل إلى جينيريشن فوت السنغالي ومنه إلى ميتز الفرنسي.

ولفت ماني الأنظار بشدة عندما انتقل إلى ريد بل سالزبرج النمساوي في الفترة من صيف 2012 ولمدة موسمين.

وصل ماني إلى الدوري الإنجليزي في صيف 2014 وبالتحديد إلى نادي ساوثامبتون، ماني قدم مستويات رائعة حتى أنه لفت نظر يورجن كلوب المدير الفني لدورتموند في ذلك التوقيت.

تواصل كلوب هاتفيا مع ماني وأبلغه رغبته أن يكون لاعبا ضمن صفوف فريقه، لكن الصفقة توقفت وقتها بسبب تمسك ساوثامبتون بالأسد السنغالي.

وفي 2016 شاءت الأقدار بلعب ماني تحت قيادة كلوب ولكن جمعهما هذه المرة فريق ليفربول الإنجليزي.

كان ماني واحدا من الثلاثي المرعب بالريدز بجوار فيليبي كوتينيو وروبرتو فيرمينو، قبل أن يرحل كوتينيو ويكون محمد صلاح الضلع الجديد في مثلث الرعب بليفربول.

ونجح ماني في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول للعام الثاني على التوالي، كما حصد الريدز وصافة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب اللقب.

ولعب ماني هذا الموسم 49 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 5 آخرين.

طريق السنغال:

يقع أسود التيرانجا في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا، وتشير كل التوقعات إلى انحصار المنافسة بين السنغال والجزائر على المركزين الأول والثاني.

وتشهد مواجهة الجزائر طابعا خاصا بالنسبة للسنغال إذ يقع الفريقان في نفس المجموعة للمرة الثالثة على التوالي.

وفشل أسود التيرانجا في تحقيق الفوز في المرتين إذ فازت الجزائر 2-0 عام 2015 وفي النسخة الماضية بالجابون تعادلا بهدفين لكل منهما.

وعن ذلك قال أليو سيسيه المدير الفني بعد مراسم القرعة: "إنها قصة طويلة بيننا وبين الجزائر، وأعتقد أن المباراة القادمة في مصر ستشهد منافسة كبيرة".

وتابع "منتخب الجزائر تطور بشكل كبير تحت قيادة جمال بلماضي، وأنا أعرفه جيدا لكن علينا ألا ننسى وجود تنزانيا وكينيا في المجموعة فلا يوجد حاليا فريق قوي وآخر ضعيف".

وأتم سيسيه حديثه "لكن نحن السنغال ولا نخاف من أي منتخب".

وفي حال حصد أسود التيرانجا المركز الثاني يلعب مع ثاني المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

أما في حالة تصدر المجموعة يلعب أسود التيرانجا أمام ثالث إما المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة على الترتيب عندما يتحدد المتأهل منهم.

تصدر المجموعة يجعل ثمن النهائي أسهل نسبيا على السنغال من حالة صعوده كثاني مجموعته.

ولكن في كل الأحوال يصطدم المنتخب السنغالي بمنافس قوي من المجموعة الرابعة -والتي تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا في ربع النهائي.

المصادر:

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