تقرير - يونايتد يقترب من ضم لاعب وسط سبورتنج لشبونة

السبت، 01 يونيو 2019 - 11:36

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

اقترب نادي مانشستر يونايتد من الحصول على خدمات برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن الشياطين الحمر عليهم دفع مبلغ 71 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي البرتغالي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت برونو فيرناندز بالانضمام إلى كبار أوروبا من ضمنهم مانشستر سيتي الذي أبدى اهتماما بضمه في وقت سابق.

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صاحب الـ24 عاما انضم إلى سبورتنج قادما من سامبدوريا في صيف 2017 بمبلغ 9.69 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك صانع الألعاب البرتغالي مع منتخب بلاده في 11 مباراة دولية حتى الآن منذ نوفمبر 2017، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وشارك فيرنانديز خلال الموسم المنصرم في 53 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 32 هدفا وصنع 18 آخرين.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي لموسم مانشستر يونايتد؟

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