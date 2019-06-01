ماني لـ صلاح: أرجوك سجِل في نهائي دوري الأبطال.. ليفربول يحتاجك ليفوز

لا يمرران الكرة لبعضهما، لا تجمعهما علاقة ودودة، الندية تسيطر على علاقتهما داخل وخارج الملعب.. أقاويل تصف علاقة محمد صلاح وزميله في ليفربول ساديو ماني، والأخير يكذّب هذه الادعاءات.

الثنائي الإفريقي توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالتشارك مع بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، ولكن الأهم أنهما قادا ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 للموسم الثاني على التوالي.

روبي فاولر نجم ليفربول السابق، أجرى مقابلة مع الدولي السنغالي لصحيفة "ميرور" البريطانية، على هامش الصدام المرتقب مع توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

الأسئلة كلها جاءت مباشرة عن علاقة ماني وصلاح، والنجم السنغالي أظهر إيثارا كبيرا في إجاباته.

دعونا نتحوّل لنص الحوار...

فاولر: لو كانت النتيجة 0-0 ونحن في الدقيقة الأخيرة من النهائي، وسنحت فرصة للتسجيل، فمن ترغب في أن يحصل على هذه الفرصة؟ أنت أم محمد صلاح؟

ماني: "(يضحك)، أريد الفوز فحسب، سواء سجّل محمد، أو سجّلت أنا، أريد فقط الظفر بالكأس. هذا ما أفكر فيه الآن، أريد اللقب، يمكنه أن يسجل هو. محمد، يمكنك أن تسجل أرجوك، حتى نحصد اللقب فأظن أنه المنوط بالتسجيل".

فاولر: أعتقد أن هذا يقول كل شيء عنك. لن أكذب، فأنا سأود لو تسنح لي هذه الفرصة.

ماني: أنا صادق. أريد اللقب، ولذا أطالب صلاح بالتسجيل، أرجوك سجّل.

فاولر: تبدو كلاعب جاهز للتضحية بمجدك الشخصي لأجل الفريق، هل أنت سعيد بالخروج من تحت الأضواء، وأن يحصل صلاح على كل الإشادة؟ هل هذه شخصيتك بالفعل؟

ماني: في الموسم الماضي، وحتى هذه اللحظة، صلاح كان رائعا. إن أراد الفريق الفوز، فسيحتاج للاعب مثله بكل تأكيد.

يجب أن تستغل نقاط قوة فريقك، وصلاح هداف رائع، وقد سجّل لنا في العديد من المناسبات المصيرية. لو لم يكن حاضرا، لربما لن نذهب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، لأنه سجل العديد من الأهداف المهمة.

الأهم بالنسبة لي أن نحقق الفوز. يمكنه أن يسجل، أو بوبي فيرمينو، أو أنا، لا يهم. نقوم بكل شيء بشكل جماعي، جميعنا نساهم. حارس المرمى، الدفاع، الوسط، الجميع.

فاولر: يقول الناس أن ندية كبيرة تجمعكما وأنكما لستما أصدقاء، هذا ليس صحيحا؟

ماني: بالطبع هذا غير صحيح. لا يهم إن سجلت أنا أو هو طالما سجّل الفريق. بعض الناس يقولون إنها ندية بيننا، ولكني أراها إثارة كرة القدم، أنا لا أهتم حقا، بكل صدق.

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