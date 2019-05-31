الخطيب يشكل لجنة للتخطيط للكرة في الأهلي برئاسة طه إسماعيل

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم في النادي.

لجنة التخطيط لقطاع الكرة ستكون برئاسة طه إسماعيل، وتضم في عضويتها الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو.

وجاءت هذه الاختيارات "في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيال كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي"، وفقا لـ بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي.

وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها الخطيب بـ"إعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء، فنيا وإداريا على كافة مستويات القطاع".

وتجتمع اللجنة لأول مرة يوم الأحد المقبل لتقييم ودراسة الموقف قبل وضع التصور الجديد لقطاع الكرة.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عبر موقع النادي عن موعد اجتماع مجلس الإدارة والمقرر له يوم السبت المقبل، لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباريات المقبلة من هنا

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