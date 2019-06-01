رسميا – الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الفريق تحت قيادة خالد جلال

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق، لتولى مهمة الإدارة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف رئيس الزمالك في تصريحاته مع قناة المحور، والتي نقلها الموقع الرسمي لـ النادي عن تولي خالد جلال مسؤولية المدير الفني خلفا لـ كريستيان جروس مع الثنائي المساعد تامر عبد الحميد وأمير عزمي.

وجاء التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد لـ الزمالك على النحو التالي:

خالد جلال – مدير فني.

نبيل محمود – مدرب عام.

تامر عبد الحميد وأمير عزمي – ثنائي مدرب مساعد.

خالد متولي – مدرب حراس مرمى مؤقت لحين تواجد أيمن طاهر بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري.

وتمسك خالد جلال المدير الفني الجديد لـ الزمالك باستمرار أمير مرتضى منصور في منصبه كمشرف عام على قطاع الكرة في النادي، إلى جانب تمسكه باستمرار أيمن حافظ في منصب المنسق العام للفريق.

ومن جانبه وجه خالد جلال الشكر لـ رئيس مجلس إدارة الزمالك على ثقته ووعده ببذل قصارى جهده في الفترة المقبلة ليتوج الزمالك بلقب الدوري.

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اللقاء الذي شهد أحداثا مثيرة، شهد حضور رئيس مجلس إدارة الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت.

إثارة المباراة لم تنته مع نهاية اللقاء، بل استمرت لأكثر من ساعتين بعد ذلك، بعدما أعلن رئيس الزمالك رحيل كريستيان جروس من منصبه وعدم تجديد عقده.

مهمة جروس انتهت ليتولى خالد جلال مسؤولية القيادة الفنية للفارس الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ 67 نقطة من 30 مباراة ويصارع الأهلي صاحب الـ 74 نقطة من 32 مباراة، على لقب الدوري.

ويتبقى لـ الزمالك مواجهة حرس الحدود (يوم الاثنين) ثم مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي عقب بطولة أمم إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباريات المقبلة من هنا

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