صورة – صحيفة مغربية: أشخاص محسوبة على الترجي حطمت شاشة تقنية الفيديو

السبت، 01 يونيو 2019 - 03:24

كتب : FilGoal

شاشة تقنية الفيديو - نهائي إفريقيا - الترجي - الوداد - الصورة من صحيفة المنتخب المغربية

نشرت صحيفة المنتخب المغربية صورة لشاشة تقنية الفيديو لتزعم تحطيمها من قبل أشخاص محسوبة على الترجي التونسي.

الترجي التونسي توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد رفض الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة.

أزمة كبرى شهدتها المباراة بسبب "عطل تقنية الفيديو" وذلك بعدما ألغى الحكم هدفا لـ الوداد أثبتت الإعادة التليفزيونية صحته. (طالع – أزمة النهائي بالكامل)

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وزعمت صحيفة المنتخب: "عندما تم الحديث عن تعطل تقنية الفيديو، تم تكسير شاشة تقنية الفيديو من قبل أشخاص محسوبة على الترجي".

وأضافت "أشخاص محسوبة على الترجي عملوا على تكسير الشاشة التي تمكن حكم المباراة من إعادة لقطات المباراة التي تثير الجدل".

الترجي كان متقدما بهدف نظيف منذ نهاية الشوط الأول بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1، عندما أدرك وليد الكرتي التعادل للوداد بضربة رأسية في الدققة 59، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

عقب الإلغاء تم استئناف اللعب، لكن أفراد الوداد امتنعوا عن إكمال المباراة بسبب عدم اللجوء لتقنية الفيديو.

المباراة توقفت بعد ذلك لأكثر من ساعة ونصف، قبل أن ينهيها الحكم جاساما معلنا تتويج الترجي باللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخه.

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