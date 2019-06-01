صورة - لاعب الوداد يتعرض لجرح في قدمه.. وأفراد الفريق المغربي يرفضون الميداليات الفضية

نشر موقع le 360 المغربي، صورة لـ بدر كادارين لاعب نادي الوداد، ظهر فيها مصابا في قدمه اليسرى.

الموقع المغربي أرجع إصابة كادارين التي أسالت الدماء من قدمه، إلى اعتداء تعرض له خلال الأحداث التي أعقبت توقف المباراة في الدقيقة 60.

ولم يبدأ كادارين المباراة، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

الترجي توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعد أن ألغى باكاري جاساما مباراة الإياب دون اكتمالها.

الترجي فرض التعادل ذهابا 1-1 على الوداد، قبل أن يتقدم عليه في الإياب بهدف دون رد مع انتهاء الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي. (طالع التفاصيل)

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