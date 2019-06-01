مدرب الترجي: حققنا اللقب بلا أي هزيمة.. وكان على لاعبي الوداد التحلي بالهدوء

رفض معين الشعباني المدير الفني للترجي التقليل من تحقيق فريقه لقب دوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب الوداد من المواجهة.

أزمة كبرى حدثت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والسبب "العطل الفني" في تقنية الفيديو. الترجي تقدّم في النتيجة بنهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل الوداد هدف التعادل في الدقيقة 59 برأسية من وليد الكرتي، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

بعد استئناف اللعب وعدم الرجوع لتقنية الفيديو، امتنع لاعبو الوداد عن إكمال المباراة، مطالبين باحتساب الهدف، ليضطر الحكم باكاري جاساما إلى إيقاف المواجهة، وأثبتت الإعادة التليفزيونية صحة الهدف، قبل أن يرفض لاعبو الوداد العودة لأرض الملعب رغم إصلاح تقنية الفيديو.

وقال الشعباني لشبكة "بي إن سبورتس": "حقيقة هذا التتويج لم يكن سهلا، حققنا اللقب بلا أي هزيمة وبأقوى خط دفاع، حقيقة اللاعبين كانوا مركزين. واجهنا صعوبات عديدة ولكن مع دعم الجماهير نجحنا في تحقيق هدفنا".

وعما حدث من قبل لاعبي الوداد من رفض لاستكمال اللقاء، أوضح "رفضوا العودة للعب والحكم قبل المباراة أخبر قائدي الفريقين بأنه ليس هناك تقنية فيديو، هم من تتسبوا في إيقاف اللقاء، وكان عليهم التحلي بالهدوء".

وأتم "قدمنا شوط أول ممتاز وكنا متقدمين بهدف، أبارك لجماهير الترجي".

وبات الترجي أول فريق تونسي يحتفظ بلقب دوري أبطال إفريقيا في موسمين متتاليين ليرفع رصيده من الألقاب إجمالا إلى 4، مقتربا من الزمالك صاحب الـ5 ألقاب.

3 فرق فقط نجحت في الحفاظ على لقبها خلال موسمين، وهم: الأهلي ومازيمبي وإنيمبا، والآن انضم لهم الترجي.

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