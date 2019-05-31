بالصور – جروس في ختام دورة السفارة السويسرية.. "أنا أُحب الزمالك"

الجمعة، 31 مايو 2019 - 23:44

كتب : FilGoal عاطف شادي

جروس في السفارة السويسرية

حضر السويسري كريستيان جروس المدير الفني الراحل مؤخرا عن تدريب الزمالك، ختام دورة السفارة السويسرية للسيدات تحت 16 سنة.

رئيس مجلس إدارة الزمالك أعلن في الساعات الأولى من يوم الجمعة رحيل جروس عن تدريب الزمالك وعدم تجديد عقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

ونفذ جروس ضربة البداية قبل انطلاق اليوم الختامي في دورة السفارة السويسرية للسيدات، وداعب جروس اللاعبات بخصوص تشجيعهم لـ الزمالك.

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وسأل جروس اللاعبات عن انتمائهن وأبدى سعادته الكبيرة مع من ذكر جملة "أُشجع الزمالك" ليرد بـ"أنا أُحب الزمالك"، حسبما نقل مراسل FilGoal.com.

وحرص جروس على التقاط الصور مع بعض من الحاضرين في السفارة السويسرية.

مهمة جروس انتهت ليتولى خالد جلال مسؤولية القيادة الفنية للفارس الأبيض. (تعرف على جهاز خالد جلال في الزمالك)

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ 67 نقطة من 30 مباراة ويصارع الأهلي صاحب الـ 74 نقطة من 32 مباراة، على لقب الدوري.

ويتبقى لـ الزمالك مواجهة حرس الحدود (يوم الاثنين) ثم مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي عقب بطولة أمم إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباريات المقبلة من هنا

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