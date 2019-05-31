#نهائي_الأبطال - أرنولد: الحرارة ستؤثر على الفريقين.. وروبرتسون: لسنا الأوفر حظا

الجمعة، 31 مايو 2019 - 17:52

كتب : FilGoal

أرنولد

يرى ترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول أن ارتفاع درجة الحرارة في مدريد مقارنة بمدن إنجلترا سيؤثر على أداء فريقه وتوتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت والذي يستضيفه ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال الإنجليزي في مؤتمر صحفي:"التكيف مع ظروف مختلفة في مباريات مختلفة هو معيار الفريق الجيد. الحرارة ستسبب مشكلة للفريقين. نعلم أن الطقس سيكون حارا لكن سنكون مستعدين لذلك".

ومن جانبه، شدد أندرو روبرتسون الظهير الأيسر للفريق أن توتنام ليس الفريق الأقل حظا في النهائي المنتظر.

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فأوضح الاسكتلندي "لا أعتقد أنهم (توتنام) الفريق ذو المستوى الأقل في النهائي. المباريات ضده كانت الأصعب. الأسلوب الذي ينتهجونه، يستطيعون إزعاجنا. إذا لعب الفريقان بمستوى قدره 100%، لحظة خاصة ستحسم نتيجة المباراة. قدموا موسما رائعا، وثقتهم في أنفسهم ستكون كبيرة جدا، ونحن أيضا. بالنسبة لي المواجهة متكافئة جدا".

ويرى كثيرون أن لليفربول الأفضلية أمام توتنام في نهائي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في القارة العجوز.

ويسعى ليفربول للقب للمرة السادسة في تاريخه بينما يخوض توتنام النهائي لأول مرة.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في مدريد يوم السبت 33، والصغرى 16.

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