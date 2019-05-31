خاص خبر في الجول – 10 أسماء ترحل عن المصري.. واسمين محل دراسة

الجمعة، 31 مايو 2019 - 15:48

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال - المصري

اقترب 10 لاعبين من الرحيل عن النادي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فيما يوجد اسمين مازالا محل دراسة.

انتهى موسم النادي المصري رسميا، والآن أصبح التفكير منصبا على المرحلة المقبل قبل بداية التحضير لموسم جديد.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، استقر على رحيل 10 لاعبين عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وتضم قائمة الراحلية كل من

حراسة المرمى: محمود السيد.

الدفاع: أحمد عبد الموجود "معار للداخلية" – محمد مصطفى شطة – مصطفى مارسيلو – أحمد خالد "معار إلى الوشم السعودي".

الوسط: عبد الله بيكا - شيخ موكورو "معار إلى الشعلة السعودي" – وليد حسن "معار لغزل المحلة" – محمود ربيع القط "معار للداخلية" – توريك جبرين "معار إلى الكوكب السعودي".

من جهة أخرى، سيدرس إيهاب جلال موقف الثنائي إيزيكال باسي وحجاج عويس، قبل أن يقرر قراره النهائي سواء باستمرار اللاعبين أو رحيلهما على ضوء التدعيمات الجديدة للفريق.

ويعقد إيهاب جلال اجتماعا تنسيقيا مع الإدارة خلال الموسم المقبل بعد عودة الفريق من الأراضي السعودية، وسيبلغهم فيه بالأسماء الراحلة عن الفريق، ويتفق على أطر التدعيم للموسم الجديد.

وكان إيهاب جلال قد أعلن عن تحديد يوم 18 يونيو المقبل، موعدا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

المصري اختتم الموسم في المركز الرابع "مؤقتا" لحين انتهاء مباريات المقاولون العرب، مع احتمالية المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل.

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