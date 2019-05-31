خاص خبر في الجول – اتجاه للإبقاء على أمير عزمي والاستعانة بأيمن طاهر.. وفكرتان للمدرب المساعد

الجمعة، 31 مايو 2019 - 14:57

كتب : FilGoal

أمير عزمي - جروس - أوباما - الزمالك - الإنتاج الحربي

اقترب أمير عزمي مجاهد من الاستمرار في الجهاز المعاون لخالد جلال في تدريب الزمالك، مع احتمالية رحيل أيمن عبد العزيز عن النادي.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك استقر على توجيه الشكر لأيمن عبد العزيز المدرب في جهاز كريستيان جروس المدير الفني السويسري السابق للفريق.

من جهة أخرى، اقترب أمير عزمي مجاهد من الاستمرار في الجهاز المعاون لخالد جلال خلال الفترة المقبلة.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك تفكر أيضا في إعاردة أيمن طاهر كمدرب لحراس المرمى، بجانب الاستعانة بتامر عبد الحميد "دونجا" في الجهاز المعاون.

توجد فكرة أخرى مطروحة بالاكتفاء بأمير عزمي مجاهد كمدرب مساعد وحيد في جهاز خالد جلال، مع استقدام مدرب أحمال تركي يدعى "إيمري" بترشيح من خالد جلال.

ومن المنتظر أن يعقد خالد جلال جلسة مع إدارة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، وعلى إثرها يتحدد كل شيء، إذ أن كل الأمور مازالت واردة.

رئيس الزمالك أعلن انتهاء رحلة كريستيان جروس المدرب السويسري مع الفريق مساء أمس الخميس بعد التعادل مع الإنتاج الحربي.

وكشف الفريق الأبيض عن تعيين خالد جلال خلفا لجروس في تدريب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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