صلاح يتحدث عن قيمة عودة فيرمينو في نهائي الأبطال

يدرك محمد صلاح نجم ليفربول أهمية عودة زميله روبرتو فيرمينو من الإصابة للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنام.

ويلعب ليفربول ضد توتنام نهائي دوري الأبطال يوم السبت بمدريد.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة beIN sports: "فيرمينو مهم للغاية بالنسبة لنا ويساعدنا كثيرًا في كل مبارياتنا".

وأضاف الدولي المصري عن زميله البرازيلي "أنا سعيد جدًا لأنه عاد، خاصةً بالنسبة له شخصيًا. أتمنى أن يتمكن من مساعدتنا مرة أخرى لتحقيق نتيجة جيدة".

كان يورجن كلوب المدير الفني للريدز قد أوضح في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن فيرمينو تدرب بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي، ويشارك في تدريب يوم الأربعاء بشكل طبيعي.

وأضاف المدرب الألماني "كل ما رأيناه جيد حتى الآن، لذلك سيكون على ما يرام أنا متأكد من ذلك".

فيرمينو غاب عن المباريات الثلاثة الأخيرة لليفربول في الموسم بسبب الإصابة.















































































النهائي على الأبواب

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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