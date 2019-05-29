صلاح: أحلامي؟ التسجيل في نهائي دوري الأبطال والتتويج بأمم إفريقيا

يحلم نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بهز شباك توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة لإنجاز آخر هذا الصيف.

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل في مدريد.

وقال صلاح في تصريحات أبرزها موقع زيس إز أنفيلد نقلا عن شبكة beIN sports: "أتمنى أن تتحول أحلامي إلى حقيقة، بالتسجيل في نهائي دوري الأبطال".

وأضاف الدولي المصري "وبعدها التتويج بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلادي".

صلاح كان قريبا من تحقيق الإنجازين، لكنه لم ينجح في الخطوة الأخيرة، فقد خسر مع الفراعنة نهائي أمم إفريقيا 2017 على يد الكاميرون، كما أصيب في نهائي دوري الابطال عام 2018 مع ليفربول وخسر اللقب لصالح ريال مدريد.

وأوضح هداف الدوري الإنجليزي "أتمنى أن نتمكن من تصحيح ما حدث في الموسم الماضي، وتحقيق نتيجة جيدة، والفوز باللقب الأوروبي".















































































فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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