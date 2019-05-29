وكيله: جروس يقود الزمالك في مباريات الدوري قبل الأمم.. وجلسة مع الإدارة لتحديد مصيره

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 01:05

كتب : FilGoal

جروس - الزمالك - الإنتاج الحربي

كشف محمد حبشي وكيل أعمال كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن قيادة المدرب السويسري للقلعة البيضاء في مباريات الدوري المصري المتبقية قبل الأمم الإفريقية.

وقال حبشي عبر قناة تايم سبورت: "جروس سيقود الزمالك في المباراتين المقبلتين في الدوري المصري".

وأضاف "تعاقد جروس مع الزمالك ينتهي يوم 31 مايو الجاري وستكون هناك جلسة مع إدارة النادي في الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفه مع القلعة البيضاء".

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وكان رئيس الزمالك أعلن عقب فوز الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية نهاية مسيرة جروس مع القلعة البيضاء بنهاية تعاقده.

وينتهي تعاقد جروس مع الزمالك بنهاية شهر مايو الجاري.

ويلعب الزمالك يوم الخميس المقبل مع الإنتاج الحربي، ثم يواجه أحد فريقي الجونة أو حرس الحدود يوم 3 يونيو المقبل.

بينما يخوض الفارس الأبيض المباريات الثلاث المتبقية له في الدوري المصري أمام أحد فريقي الجونة أو حرس الحدود، والإسماعيلي والأهلي عقب نهاية أمم إفريقيا.

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