صلاح: أتمنى الاستفادة من هذه العوامل في نهائي دوري الأبطال

يشعر نجمنا المصري محمد صلاح بالحماس الشديد قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنام يوم السبت المقبل، ويرى أن هناك عوامل جيدة يمكن لفريقه الاستفادة منها في اللقاء المنتظر.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة beIN sports: "أشعر بالحماس للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، نعم خسرنا نهائي الموسم الماضي، لكننا أصبحنا الآن أكثر خبرة".

وأضاف "كما أشعر بسعادة بالغة للحصول على فرصة لعب نهائي آخر بعد نهائي الموسم الماضي الذي عشت فيه ذكريات حزينة بسبب الإصابة، واتطلع للمشاركة في المباراة كاملة هذا الموسم".

وأصيب صلاح في منتصف الشوط الأول من نهائي الموسم الماضي وخرج من الملعب ليخسر ليفربول بنتيجة 1-3 من ريال مدريد.

وأردف النجم المصري "أتمنى كسر نحس نهائي الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري الأبطال هذه المرة".

وأجاب صلاح على سؤاله عما إذا كانت الفترة الطويلة بين لعب المباراة الاخيرة في الدوري الإنجليزي ومباراة نهائي دوري الأبطال ستفيد الفريق أم تضره، بقوله "أعتقد أنها ستفيد الريدز، فقد تواجد الفريق لعدة أيام في إسبانيا وأصبح الجميع في أعلى مستويات اللياقة البدنية، أتمنى أن نستفيد من الأمر في المباراة النهائية".

لم يخض ليفربول أي مباريات منذ مباراة الجولة الأخيرة في الدوري أمام وولفرهامبتون يوم 12 مايو الماضي، وحتى النهائي يوم 1 يونيو.

وواصل لاعب المقاولون العرب السابق "ترشيح البعض لفوز ليفربول قد يعطينا بعض الثقة لكنه لن يكون السبب الرئيسي الذي يجعلنا نتوج باللقب".

وأتم صلاح "أعتقد أن مواجهة توتنام ستكون أكثر صعوبة من مواجهة أياكس لطبيعة الكرة الإنجليزية، رغم أن تأهل أياكس كان سيجعل المباراة صعبة أيضا، لأنها مباراة نهائية في كل الأحوال".















































































فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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