كلوب: سنكون أكثر حيوية في نهائي الأبطال بعد الراحة لـ3 أسابيع

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الفترة الطويلة بين لعب المباراة الاخيرة في الدوري الإنجليزي ومباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ستفيد الفريق.

ويلعب ليفربول ضد توتنام نهائي دوري الأبطال يوم السبت بمدريد.

ورد كلوب حول ما إذا كان الفريق سيتأثر خلال المباراة لعدم اللعب طيلة 3 أسابيع بقوله: "ليست سلبية لأن الفريقين كان لديهما نفس الأمر. حياتنا في تحدٍ مستمر. اللعب عقب 3 أسابيع أفضل من 3 أيام. أنا على ما يرام مع ذلك".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بالنسبة لتوتنام كان الأمر جيداً، حيث تعرض العديد من اللاعبين للإصابات وعادوا. نحن أيضاً استعدنا روبرتو فيرمينو".

وأردف "يمكننا استخدام الوقت بالحفاظ على الإيقاع والقيام بالأشياء الصحيحة في التدريبات. كانت لدينا مباراة ودية داخل التدريبات منذ أسبوع للحفاظ على الإيقاع، كان كل شيء على ما يرام".

وواصل المدرب الألماني "سنكون جميعا أكثر حيوية عقب راحة 3 أسابيع. سيكون النهائي أكثر حيوية مما رأيناه في الماضي. لا تقلق ولا تفكر، فقط قم باللعب بالطريقة التي تلعب بها دائماً".

وأتم "يلعب توتنام بعدة طرق مختلفة ويقوم بتغييرها خلال سير المباراة، ويجب أن تكون مستعداً لها. كان لدينا الوقت للاستعداد لهذه الأشياء. يمكنك التفكير في الكثير الأمور، وعليك تذكير نفسك بمدى قوة الفريق. توتنام فريق جيد، لكننا هنا أيضاً".

































































فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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