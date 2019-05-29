كلوب: ترشحي لتدريب يوفنتوس؟ مجرد هراء

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 15:14

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

نفى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ارتباطه بتدريب يوفنتوس الموسم المقبل، مشددا على سعادته بالبقاء مع الريدز.

وظيفة مدرب يوفنتوس في الموسم المقبل خالية في الوقت الحالي، بعد أن أعلن النادي الانفصال عن مدربه ماسيميليانو أليجري الذي يقوده منذ 2014.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو عن ترشحه لتدريب يوفنتوس: "بالطبع أنا أحب الدوري الإيطالي، إنه مثير حقًا ولكن كل هذه الشائعات التي أسمعها عن تدريب يوفنتوس مجرد هراء".

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وأضاف "لا يوجد شيء صحيح حول هذا الموضوع. لن أترك ليفربول. أنا أعرف الدوري الإيطالي جيدًا واتابعه باستمرار وأحبه، لكنني سأبقى في ليفربول".

كلوب يستعد لمواجهة توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

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فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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