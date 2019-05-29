بيان رسمي - بتروجت يطالب بترحيل مباريات الجولة الأخيرة.. وإقامة مواجهة الأهلي والمقاولون

أرسل نادي بتروجت خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يحتوي على 3 مطالب من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف.

ومن المقرر أن يلعب بتروجت أمام المقاولون العرب في الجولة الأخيرة يوم الاثنين 3 يونيو المقبل.

ويحتاج بتروجت للفوز على المقاولون العرب مع تعثر الفرق المتنافسة على الهبوط ليضمن استمراره في الدوري.

وتضمن خطاب بتروجت 3 مطالب وهي:

1- ترحيل المباراة الأخيرة للفرق المنافسة على الهبوط من 3 يونيو إلى 6 يونيو في نفس توقيت الميعاد المقترح للمباراة الأخيرة لنادي حرس الحدود مع بيراميدز باعتباره من الأندية المنافسة على الهبوط.

على أن تكون تلك المباريات (بتروجت × المقاولون) - (الإنتاج الحربي × وادي دجلة) - (سموحة × الاتحاد السكندري) على أن تقام مباراة حرس الحدود مع الزمالك يوم 3 يونيو دون تأجيل.

2- إقامة مباراة المقاولون والأهلي يوم 3 يونيو وذلك قبل مباراة بتروجت والمقاولون طبقا لترتيب جدول المسابقة.

3- مراقبة مباريات الفرق المنافسة على الهبوط من أجل تطبيق مبدأ اللعب النظيف لاسيما بعد مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجونة.

ووفقا لما سبق يكون قد تم توفير العددالة في إقامة مباريات الأسبوع الأخير في وقت واحد وإقامة المباريات المؤجلة والمؤثرة قبل هذا الأسبوع وعدم المساس ببرنامج الفريق القومي.

ويذكر أن المقاولون العرب يتبقى له مباراتين أمام الأهلي وبتروجت ويحتاج للفوز بهما من أجل دخول المربع الذهبي والتأهل للكونفدرالية.

وكانت مباراة الجونة والإسماعيلي قد انتهت بالتعادل السلبي مما زاد من حظوظ الجونة في البقاء بالدوري.