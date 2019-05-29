بيان رسمي - بتروجت يطالب بترحيل مباريات الجولة الأخيرة.. وإقامة مواجهة الأهلي والمقاولون

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 14:27

كتب : عاطف شادي

بتروجيت - الأهلي

أرسل نادي بتروجت خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يحتوي على 3 مطالب من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف.

ومن المقرر أن يلعب بتروجت أمام المقاولون العرب في الجولة الأخيرة يوم الاثنين 3 يونيو المقبل.

ويحتاج بتروجت للفوز على المقاولون العرب مع تعثر الفرق المتنافسة على الهبوط ليضمن استمراره في الدوري.

أخبار متعلقة

بيان رسمي – بتروجت: نرفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي بيان جديد من بتروجت ردا على اتحاد الكرة: لن نواجه المقاولون إلا في حالة واحدة بتروجت لـ في الجول: طلبنا حكما أجنبيا لمواجهة سموحة الجيش يفك عقدة بتروجت ويتركه في مراكز الهبوط

وتضمن خطاب بتروجت 3 مطالب وهي:

1- ترحيل المباراة الأخيرة للفرق المنافسة على الهبوط من 3 يونيو إلى 6 يونيو في نفس توقيت الميعاد المقترح للمباراة الأخيرة لنادي حرس الحدود مع بيراميدز باعتباره من الأندية المنافسة على الهبوط.

على أن تكون تلك المباريات (بتروجت × المقاولون) - (الإنتاج الحربي × وادي دجلة) - (سموحة × الاتحاد السكندري) على أن تقام مباراة حرس الحدود مع الزمالك يوم 3 يونيو دون تأجيل.

2- إقامة مباراة المقاولون والأهلي يوم 3 يونيو وذلك قبل مباراة بتروجت والمقاولون طبقا لترتيب جدول المسابقة.

3- مراقبة مباريات الفرق المنافسة على الهبوط من أجل تطبيق مبدأ اللعب النظيف لاسيما بعد مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجونة.

ووفقا لما سبق يكون قد تم توفير العددالة في إقامة مباريات الأسبوع الأخير في وقت واحد وإقامة المباريات المؤجلة والمؤثرة قبل هذا الأسبوع وعدم المساس ببرنامج الفريق القومي.

ويذكر أن المقاولون العرب يتبقى له مباراتين أمام الأهلي وبتروجت ويحتاج للفوز بهما من أجل دخول المربع الذهبي والتأهل للكونفدرالية.

وكانت مباراة الجونة والإسماعيلي قد انتهت بالتعادل السلبي مما زاد من حظوظ الجونة في البقاء بالدوري.

اقرأ أيضا

صلاح: أتمنى الاستفادة من هذه العوامل في نهائي دوري الأبطال

صلاح: أحلامي؟ التسجيل في نهائي دوري الأبطال والتتويج بأمم إفريقيا

تقرير: الزمالك يلعب السوبر الإفريقي في الإمارات

خبر في الجول - اجتماع طارئ في الأهلي لحسم موقف النادي من استكمال الدوري.. ودراسة اقتراحين

وكيله: جروس يقود الزمالك في مباريات الدوري قبل الأمم.. وجلسة مع الإدارة لتحديد مصيره

جريشة لـ في الجول: مذهول من الظلم البيّن.. اللجنة بأكملها هنأتني بعد المباراة لكن "النظيف لا ظهر له"

بتروجت الإسماعيلي الأهلي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيان رسمي - بتروجت يطالب بترحيل مباريات الجولة الأخيرة.. وإقامة مواجهة الأهلي والمقاولون 28 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: أنتظر اللحظة الأعظم في مسيرتي بعد ما حدث في 2004 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صلاح: أحلامي؟ التسجيل في نهائي دوري الأبطال والتتويج بأمم إفريقيا ساعة | المحترفون
اسكواش - عمر عبد العزيز يتحدث لـ في الجول عن سر تألق نوران الحالي وأسباب تراجعها ساعة | رياضات أخرى
مدافع ليفربول: سيكون من الغباء ضغط أنفسنا في نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
أجانب منسيون – حوار في الجول.. أبو كونيه: رحيل حسام حسن عن المصري حولني لـ الزمالك 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة 2 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 3 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي 4 مصدران من اتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟"

قد ينال إعجابك