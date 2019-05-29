كلوب: أنتظر اللحظة الأعظم في مسيرتي بعد ما حدث في 2004

التأهل بفريق ماينتس للدوري الألماني الممتاز في 2004 كان أعظم لحظة كروية عاشها يورجن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول، لكنه يتطلع للحظة آخرى ستكون أكثر عظمة.

ويلعب ليفربول ضد توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بمدريد.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ستكون مباراة مغلقة بدون شك. فزنا على توتنام مرتين في الدوري، لكن بصعوبة وبنتيجة ٢-١. كانت مواجهتهم على أنفيلد صعبة للغاية، وهذا ما نتوقعه هذه المرة أيضا".

وأضاف "ستكون مباراة خاصة. يجب أن نلعب بالطريقة التي نريد أن نلعب بها. نحن نعرف الكثير عن توتنام. لعبنا ضدهم، لذلك نعلم مدى صعوبة المواجهة. دعونا نخوض المباراة الصعبة ونفوز بها".

حول ما إذا كان الفوز بدوري الأبطال سيكون أعظم لحظة في مسيرته، أوضح كلوب "إذا فزت باللقب الأوروبي ستكون أعظم لحظة بالطبع. كانت أكبر لحظة في مسيرتي هي التأهل مع ماينتس للدوري الألماني في ٢٠٠٤. عقب الفوز بدوري الأبطال مع ليفربول، ستكون هذه اللحظة الأعظم بلا شك".















































































فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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