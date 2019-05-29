كرة يد - الأهلي يواجه الجيش في ختام السوبر.. كل احتمالات التتويج واردة

تختتم منافسات السوبر المصري لرجال كرة اليد مساء اليوم الأربعاء بمواجهة الأهلي لطلائع الجيش على صالة 6 أكتوبر.

وكان سبورتنج قد تغلب على الأهلي في أول مباريات الدورة المجمعة، قبل أن يحقق طلائع الجيش فوزا ثمينا على سبورتنج.

وبذلك أصبح لكل فريق من الفرق الثلاثة حظوظ في التتويج بلقب السوبر والتأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع المباراة مباشرة على القناة الثانية بتعليق خالد خيري كما تذاع على قناة أون سبورت.

وينفرد سبورتنج بصدارة المنافسات برصيد 4 نقاط وسجل 49 هدفا بينما استقبلت شباكه 48 فقط (+1).

أما طلائع الجيش فيأتي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وسجل 29 هدفا واستقبلت شباكه 28 (+1).

بينما الأهلي يأتي في المركز الثالث قبل مواجهة اليوم برصيد نقطة واحدة وله 19 هدفا واستقبلت شباكه 21 (-2).

وتقام مباريات السوبر بضرورة تحديد فائز وبذلك في حالة فوز طلائع الجيش يتوج رسميا بالبطولة.

أما الأهلي فيحتاج للفوز بفارق 4 أهداف أو أكثر من أجل التتويج باللقب، ويمكن للفريق الأحمر الفوز باللقب حال انتهت المباراة بفارق 3 أهداف ولكن بشرط تسجيل 31 هدفا على الأقل في شباك طلائع الجيش.

وفي حالة فوز الأهلي بفارق 3 أهداف وانتهت النتيجة 30 -27 للأهلي يتساوى الأحمر في كل شيء مع سبورتنج ويتم اللجوء لنتائج فرق الذكور ببطولة الميني الأخيرة وفي حالة التساوي يتم إجراء قرعة داخل الملعب.

ويتوج سبورتنج باللقب في حالة فوز الأهلي بفارق هدف أو هدفين فقط.

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