لاعب ليفربول عن زميله السابق: لن نكون أصدقاء لمدة 95 دقيقة

علاقة صداقة تربط بين جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول ولاعب توتنام موسى سيسوكو منذ أن كانا في صفوف نيوكاسل، لكنها ستتحول إلى منافسة قوية في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد توتنام نهائي دوري الأبطال يوم السبت بمدريد.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدي علاقة جيدة مع موسى منذ كنا في نيوكاسل. عندما ذهبت إلى هناك، كان أول لاعب تعامل معي بشكل شخصي، رغم أنه لم يكن حتى لاعبًا هولنديًا، على الرغم من وجود الكثير من اللاعبين الهولنديين هناك!".

وأضاف "منذ تلك اللحظة، كانت لدي علاقة جيدة معه. لقد جاء إلى منزلي عدة مرات في نيوكاسل وحتى عندما انفصلنا، وعندما ذهب إلى توتنام وذهبت إلى ليفربول، ما زلنا نتحدث مع بعضنا البعض".

وواصل الهولندي "لقد هنأنا بعضنا البعض على التأهل إلى النهائي، لكن في النهاية لن نكون أصدقاء لمدة 95 دقيقة، وبعد ذلك سنتحدث مرة أخرى. إنه صديق مميز لأنه، كما قلت، عندما جئت إلى نيوكاسل كان أحد اللاعبين الذين ساعدوني في الاستقرار".

النهائي على الأبواب

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.















































































ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

اختر التشكيل المثالي لليفربول في نهائي الأبطال

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