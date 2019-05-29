ريمونتادا أمام السعودية والتانجو على القمة.. ملخص اليوم السادس من كأس العالم للشباب

حسم منتخبا فرنسا والأرجنتين تواجدهما في ثمن نهائي كأس العالم للشباب تحت عشرين المقامة في بولندا، لترتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل إلى 7 قبل البدء في خوض منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

فماذا حدث في اليوم السادس؟

المجموعة الخامسة

نجح المنتخب الفرنسي في حسم تأهله قبل اللقاء الأخير بالفوز على بنما بسهولة بهدفين دون رد.

أكسل زاجادو مدافع الديوك الفرنسية وبوروسيا دورتموند الألماني سجل هدف التقدم قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 52 سجل ميكائيل كويسانسي هدف فرنسا الثاني بعد تمريرات ثنائية مع ديابي، لتحجز فرنسا مقعدها في ثمن النهائي.

وفي أكثر اللقاءات إثارة ضرب المنتخب المالي أحلام السعودية عرض الحائط بـ "ريمونتادا" قاتلة في الشوط الثاني.

تقدم النسر الأخضر عن طريق فراس البريكان في الدقيقة التاسعة وعزز حسان محمد النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 20 من ركلة جزاء تم إعادتها مرة أخرى بسبب خروج الحارس المبكر عقب اللجوء لتقنية الفيديو.

وقلص سيكو كواتا النتيجة لصالح مالي قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 36 من خطأ فادح للحارس في التمرير.

إبراهيما كوني عدّل النتيجة لصالح مالي في الدقيقة 54، لكن خالد عيسى أعاد السعودية مجددا للتفوق بالنتيجة في الدقيقة 63 واضعا الكرة من فوق الحارس "لوب".

ريمونتادا مالي بدأت في الدقيقة 70 فسجل بوبكر تراوري هدف التعادل وفي الدقيقة 90 سجل محمد كامارا هدف خطف الثلاث نقاط.

وتواجه مالي فرنسا في الجولة الأخيرة، مقابل لقاء الثلاث نقاط وأمل المقعد الثالث في المجموعة بين السعودية وبنما.

المجموعة السادسة

في قمة دور المجموعات حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على نظيره البرتغالي بهدفين نظيفين.

أدولف جايش سجل هدف التقدم للتانجو في الشوط الأول، وقبل 6 نقاط من نهاية اللقاء سجل نوهان بيريز تأكيد الانتصار للأرجنتين بهدف ثان.

البرتغال أهدرت عدة فرص من أجل التعادل ولم يحالفها الحظ في محاولات ترينكاو وجوتا.

وفي ختام المباريات حققت كوريا الجنوبية الفوز على جنوب إفريقيا بهدف نظيف جاء في الدقيقة 69 من توقيع هان وو كيم برأسية.

لتحافظ كوريا على حظوظها في التأهل وتخطف المركز الثاني بفارق الأهداف عن البرتغال قبل الجولة الأخيرة.

وتلتقي البرتغال مع جنوب إفريقيا في المقابل تلعب الأرجنتين مع كوريا الجنوبية في الجولة الختامية.

وتأهلت منتخبات السنغال وإيطاليا ونيوزيلاندا وأوروجواي وفرنسا وأوكرانيا والأرجنتين إلى الدور الثاني من المسابقة، إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى 4 منتخبات كأفضل أصحاب المركز الثالث.

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