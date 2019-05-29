تقرير سعودي: دياز أصبح المرشح الثاني لتولي تدريب الهلال

ارتقى الأرجنتيني رامون دياز إلى المركز الثاني في قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب فريق الهلال السعودي الموسم المقبل.

وأعلن رامون دياز رحيله عن تدريب فريق بيراميدز المصري وذلك قبل مباراة واحدة متبقية للفريق في الدوري المصري.

صحيفة "السعودية الرياضية" كشفت عن ترشيح المسؤولين لنادي الهلال لأحد المدربين الأوروبيين لتدريب الفريق إلا أن الاتفاق معه يبدو صعبا للغاية.

لذلك جاء الأرجنتيني دياز في المركز الثاني ضمن قائمة المرشحين لتدريب الهلال.

ليس دياز فقط المرشح لتدريب الهلال ولكن أيضا يوجد الثنائي الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدرب السابق لمنتخب السعودية، والروماني كوزمين أولاريو.

ولا يزال الهلال يبحث عن مدربا بعدما خسر لقب الدوري السعودي في الجولة الأخيرة لصالح فريق النصر.

وكان دياز تولى تدريب الهلال السعودي خلال عامي 2016 و2018.

ولعب دياز الذي تولى مسؤولية بيراميدز خلفا لحسام حسن 12 مباراة مع الفريق، فاز في 8 وتعادل 3 وخسر واحدة مسجلا 21 هدفا ومستقبلا 8 أهداف.

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