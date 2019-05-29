رسميا - لجنة الحكام تتقدم بالتماس للكاف لرفع الإيقاف عن جريشة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الأفريقي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 شهور، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي.

وأكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة.

أضاف رئيس لجنة الحكام المصرية أن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة بأن الاتحاد الإفريقي ولجنة حكامه سينظرون بعين الاعتبار للالتماس المقدم من جانبنا، لاسيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في مطالبتنا بإلغاء هذا القرار، وأن هذه الأسس تؤكد على أن جهاد جريشة قد أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل هذه العقوبة.

وواصل أيضا نادي الوداد المغربي التصعيد وطالب الاتحاد المصري بالتحقيق مع جهاد جريشة، ونشر عبر حسابه على "فيسبوك" محتوى الرسالة التي أرسلها للجبلاية.

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