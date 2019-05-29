تقارير - برشلونة قرر استمرار فالفيردي

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 00:04

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة

التقارير تتضارب في إسبانيا حول مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي مع برشلونة، البعض يقول إنه سيرحل عن منصبه، والبعض الآخر أكد محدثا أنه مستمر في منصبه.

فالفيردي نافس مع برشلونة على الثلاثية (دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس الملك) ولكنه في النهاية خرج ببطولة الدوري فقط، بعدما سقط برباعية مهينة أمام ليفربول بالأبطال، وخسر من فالنسيا 2-1 في نهائي كأس الملك.

وبعدما قالتا صحيفتا "موندو ديبورتيفو" و"دياريو سبورت" أن فالفيردي سيرحل عن منصبه، ناقضتهم صحف أخرى مثل "كادينا سير" و"كادينا كوبيه" و"أوندا سيرو" و"راديو كتالونيا".

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التقارير الأربعة الأخيرة ذكرت أن فالفيردي يقضي عطلته في الوقت الحالي وأغلق هاتفه ولكنه يؤمن بأنه سيبقى في منصبه.

الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو قرر استمرار فالفيردي في منصبه مع الفريق، في ظل دعمه لمدرب أتليتك بلباو السابق، إضافة لدعم بعض لاعبي الفريق كذلك.

جيرارد روميرو الصحفي في راديو كتالونيا قال إنه "حدث انعطافة في الوضع، وفالفيردي لن يرحل بل سيبقى في الموسم المقبل".

وكان برنامج "الشيرينجيتو" قد كشف عن أنه رغم دعم ليونيل ميسي وبارتوميو رئيس النادي، لكن إدارة برشلونة ستقوم بإعلان رحيل فالفيردي خلال 48 ساعة.

وأوضحت صحيفة سبورت أن فالفيردي سيرحل عن الفريق وربما يتم الإعلان اليوم الثلاثاء بسبب رفض أغلبية مجلس الإدارة استمراره.

لكن يبدو وأن إرادة الرئيس ماريا بارتوميو هي التي نُفذّت في النهاية.

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