مران الزمالك - عودة جنش والونش وطارق استعدادا للإنتاج

عاد الثلاثي طارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" لتدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ31 للدوري المصري.

وطالب كريستيان جروس المدير الفني للزمالك من اللاعبين بضرورة الاستعداد لخوض المباريات في أي ظروف وتحقيق الفوز.

وانتظم الثلاثي طارق حامد والونش وجنش في مران الزمالك الجماعي بعدما حصل على راحة سلبية من مران أمس بمعرفة الجهاز الفني.

وشارك عماد السيد الحارس الثاني للفريق في المران بينما أدى الثلاثي جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف مرانا قويا تحت قيادة مدرب حراس المرمى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.

اقرأ أيضا:

بعد إيقافه 6 شهور.. جريشة لـ في الجول: مذهول من الظلم البيّن.. النظيف لا ظهر له

أبو تريكة يكشف: السقا كان صاحب آخر ركلة ترجيح في 2006.. وعدم المشاركة في 2010 كان قراري

حوار في الجول – عمر السعيد يحكي عن حلم مرعب بعد مواجهة النجم.. وسبب التتويج بالكونفدرالية

صلاح يتحدث عن نهائي دوري الأبطال والترحيب بـ دي روسي في الدوري الإنجليزي

بهاء مجدي يجيب على 5 أسئلة لـ في الجول.. المنافسة مع عبد الله جمعة ولحظة صعبة في الكونفدرالية

نيجيريا.. هل بات الهيثم نسرا؟