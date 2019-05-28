مران الزمالك - عودة جنش والونش وطارق استعدادا للإنتاج

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 23:32

كتب : FilGoal

مران الزمالك

عاد الثلاثي طارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" لتدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ31 للدوري المصري.

وطالب كريستيان جروس المدير الفني للزمالك من اللاعبين بضرورة الاستعداد لخوض المباريات في أي ظروف وتحقيق الفوز.

أخبار متعلقة

ميدو: تدريبي للزمالك وارد.. ولكن رحيل جروس في منتصف الموسم خطأ كبير مران الأهلي - انتظام أجايي وحضور الخطيب حوار في الجول – عبد العزيز: المقارنة مع ساسي؟ لكل أسلوبه.. وأعد جمهور الزمالك بالدوري أجانب منسيون – حوار في الجول.. صامويل كيرا: تمنيت الانضمام للزمالك ولم أتوقع ما وصل له صلاح ميدو: سأعتزل التدريب ببلوغي 47 عاما.. وأخطط لرئاسة الزمالك بعد الـ50

وانتظم الثلاثي طارق حامد والونش وجنش في مران الزمالك الجماعي بعدما حصل على راحة سلبية من مران أمس بمعرفة الجهاز الفني.

وشارك عماد السيد الحارس الثاني للفريق في المران بينما أدى الثلاثي جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف مرانا قويا تحت قيادة مدرب حراس المرمى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.

اقرأ أيضا:

بعد إيقافه 6 شهور.. جريشة لـ في الجول: مذهول من الظلم البيّن.. النظيف لا ظهر له

أبو تريكة يكشف: السقا كان صاحب آخر ركلة ترجيح في 2006.. وعدم المشاركة في 2010 كان قراري

حوار في الجول – عمر السعيد يحكي عن حلم مرعب بعد مواجهة النجم.. وسبب التتويج بالكونفدرالية

صلاح يتحدث عن نهائي دوري الأبطال والترحيب بـ دي روسي في الدوري الإنجليزي

بهاء مجدي يجيب على 5 أسئلة لـ في الجول.. المنافسة مع عبد الله جمعة ولحظة صعبة في الكونفدرالية

نيجيريا.. هل بات الهيثم نسرا؟

الزمالك الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

نهائي الدوري الأوروبي - صراع لندني لإنقاذ الموسم.. ومواجهة خاصة لتشيك‎ ساعة | أوروبا
تقرير سعودي: دياز أصبح المرشح الثاني لتولي تدريب الهلال ساعة | السعودية
وكيله: جروس يقود الزمالك في مباريات الدوري قبل الأمم.. وجلسة مع الإدارة لتحديد مصيره ساعة | الدوري المصري
ضربة للبرازيل قبل كوبا أمريكا.. إصابة نيمار في التدريبات‎ ساعة | أمريكا
رسميا - لجنة الحكام تتقدم بالتماس للكاف لرفع الإيقاف عن جريشة 2 ساعة | الدوري المصري
هل اقترب رحيله؟ ماركا: ريال مدريد سيعامل راموس مثل رونالدو 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة 2 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 3 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي 4 مصدران من اتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟"

قد ينال إعجابك