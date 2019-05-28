مران الأهلي - انتظام أجايي وحضور الخطيب

انتظم جونيور أجايي مهاجم الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الثلاثاء بعدما غاب عن المران أمس الإثنين.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة فنية ألقاها مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق.

ثم خاض الفريق فقرة بدنية مكثفة بينما عقد طارق سليمان مدرب حراس المرمى جلسة مطولة مع حراس الفريق.

كذلك انتظم في المران أحمد حمودي لاعب الفريق، بينما غاب محمد شريف وكذلك غاب ناصر ماهر بسبب وفاة والده.

أما شريف إكرامي حارس مرمى الفريق شارك في تقسيمة كرة القدم ولعب في مركز قلب الهجوم.

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على حضور مران الفريق.

وكان اتحاد الكرة أعلن مواعيد باقي المباريات المتبقية من الموسم الحالي، ليستكمل الأهلي باقي مبارياته في الدوري المصري عقب نهاية أمم إفريقيا بمواجهة المقاولون والزمالك.

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