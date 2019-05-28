نهائي الدوري الأوروبي – ساري لا يعلم موقف كانتي من المشاركة ويضع جيرو في الاعتبار‎

فتح الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي الباب حول مشاركة الفرنسي نجولو كانتي في نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال الإنجليزي.

الإيطالي الذي يسعى للتتويج بلقبه الأول في مسيرته قال عن إمكانية مشاركة كانتي: "لا أعلم، كانت لديه مشكلة بسيطة يوم السبت في الركبة، لكنها ليست خطرة".

وواصل في المؤتمر الصحفي "المشكلة في التوقيت لأنه تبقى 4 أيام فقط من أجل التعافي ونحن نحاول، في تلك اللحظة لا أعلم ونحاول للحظة الأخيرة وسنحاول غدا لكن حتى الآن لا أعلم".

وأكمل الإيطالي "نسبة المشاركة 50%، أمس كانت 40% ونأمل في التحسن غدا، لكن نحن نعاني من مشاكل في الوسط، لدينا 3 لاعبين لـ 3 مراكز، كانتي مهم بالنسبة لنا أنه لاعب الوسط الدفاعي الوحيد لنا، بدونه هناك مشاكل له".

وهل يشارك الفرنسي أوليفييه جيرو هداف المسابقة أساسيا في مباراة الغد "أضعه في الاعتبار، لعب بشكل جيد في الدوري الأوروبي وسجل أهدافا في تلك المسابقة أوليفييه مهم لنا".

وأتم "سأقرر يوم المباراة لكني أضعه في الاعتبار".

وقد تسنح فرصة المشاركة الأساسية للمهاجم الذي جدد عقده لموسم آخر منذ أيام مع البلوز، بعدما دخل الأرجنتيني جونزالو إيجواين في مشادة مع ديفيد لويز ترك على إثرها ساري التدريبات.

ويسعى البلوز الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخهم عقب التتويج بلقب 2013.

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