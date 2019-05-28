بالفيديو - "هناك شيء أفسد التدريبات".. ساري يترك مران تشيلسي غاضبا‎

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 22:33

كتب : إسلام أحمد

ساري - تشيلسي

يبدو أن الأمور في تشيلسي لا تسير على ما يرام قبل ساعات من نهائي الدوري الأوروبي والذي يلتقي فيه مع أرسنال الإنجليزي.

الإيطالي ماوريسيو ساري خرج غاضبا من أرضية الملعب وقام بإلقاء قبعة الرأس أرضا اعتراضا على ما بدر من لاعبي البلوز أثناء التدريبات.

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الأرجنتيني جونزالو إيجواين تدخل بقوة على البرازيلي ديفيد لويز أثناء التدريبات، ومن ثم دخلا في مشادة سويا وتبادلا السباب.

الأمر الذي أثار غضب المدير الفني الإيطالي ليصب غضبه ويترك لاعبي فريقه، وهو ما نقلته شبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية.

الأيسلندي إيدور جوديونسون لاعب تشيلسي السابق علق على الواقعة "هذا يُزيد التكهنات هناك شيء لابد أن يحدث، أنت تمتلك لاعبين بشخصية كبيرة وآخر شيء تريد حدوثه أن يتعرض لاعبي فريقك للإصابة".

وتابع "هناك شيء حدث أفسد التدريبات ولذلك ظهر بعيدا، أنت لا تريد رؤية لاعبي فريقك يتجادلون هذا مؤكد".

وأكمل لاعب برشلونة السابق "تريد تدريب منظم قصير وقوي خلال 45 أو 50 دقيقة لتذكر كل لاعب بواجباته، وأن يكونوا مستعدين من أجل مباراة اليوم التالي".

موقف ساري قد يؤكد صعوبة استمراره مديرا فنيا للبلوز حال فاز باللقب الأوروبي في ظل التكهنات والتقارير التي تشير إلى احتمالية رحيله عقب نهاية الموسم بسبب رئيس النادي رومان أبراموفيتش.

ويسعى البلوز الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخهم عقب التتويج بلقب 2013.

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