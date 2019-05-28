بالفيديو - "هناك شيء أفسد التدريبات".. ساري يترك مران تشيلسي غاضبا‎

يبدو أن الأمور في تشيلسي لا تسير على ما يرام قبل ساعات من نهائي الدوري الأوروبي والذي يلتقي فيه مع أرسنال الإنجليزي.

الإيطالي ماوريسيو ساري خرج غاضبا من أرضية الملعب وقام بإلقاء قبعة الرأس أرضا اعتراضا على ما بدر من لاعبي البلوز أثناء التدريبات.

الأرجنتيني جونزالو إيجواين تدخل بقوة على البرازيلي ديفيد لويز أثناء التدريبات، ومن ثم دخلا في مشادة سويا وتبادلا السباب.

الأمر الذي أثار غضب المدير الفني الإيطالي ليصب غضبه ويترك لاعبي فريقه، وهو ما نقلته شبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية.

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡 Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2019

الأيسلندي إيدور جوديونسون لاعب تشيلسي السابق علق على الواقعة "هذا يُزيد التكهنات هناك شيء لابد أن يحدث، أنت تمتلك لاعبين بشخصية كبيرة وآخر شيء تريد حدوثه أن يتعرض لاعبي فريقك للإصابة".

وتابع "هناك شيء حدث أفسد التدريبات ولذلك ظهر بعيدا، أنت لا تريد رؤية لاعبي فريقك يتجادلون هذا مؤكد".

وأكمل لاعب برشلونة السابق "تريد تدريب منظم قصير وقوي خلال 45 أو 50 دقيقة لتذكر كل لاعب بواجباته، وأن يكونوا مستعدين من أجل مباراة اليوم التالي".

موقف ساري قد يؤكد صعوبة استمراره مديرا فنيا للبلوز حال فاز باللقب الأوروبي في ظل التكهنات والتقارير التي تشير إلى احتمالية رحيله عقب نهاية الموسم بسبب رئيس النادي رومان أبراموفيتش.

ويسعى البلوز الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخهم عقب التتويج بلقب 2013.

اختر تشكيل تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي:

اقرأ أيضا:

بعد إيقافه 6 شهور.. جريشة لـ في الجول: مذهول من الظلم البيّن.. النظيف لا ظهر له

أبو تريكة يكشف: السقا كان صاحب آخر ركلة ترجيح في 2006.. وعدم المشاركة في 2010 كان قراري

حوار في الجول – عمر السعيد يحكي عن حلم مرعب بعد مواجهة النجم.. وسبب التتويج بالكونفدرالية

صلاح يتحدث عن نهائي دوري الأبطال والترحيب بـ دي روسي في الدوري الإنجليزي

بهاء مجدي يجيب على 5 أسئلة لـ في الجول.. المنافسة مع عبد الله جمعة ولحظة صعبة في الكونفدرالية

نيجيريا.. هل بات الهيثم نسرا؟