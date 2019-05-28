هازارد: الفوز بالدوري الأوروبي قد يكون وداعا مثاليا

تصريحات أخرى من البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي أضافت مزيدا من التكهنات القوية بشأن رحيله إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري.

هازارد سيكون متواجدا مع تشيلسي في مواجهة أرسنال غدا الأربعاء بنهائي الدوري الأوروبي، والبلجيكي اعتبر أن المباراة قد تكون وداعا مثاليا حال الرحيل.

وقال هازارد في تصريحات صحفية: "إنها مسابقة أوروبية لذا بالنسبة لي وللفريق وللمدرب وللجماهير فهي مباراة مهمة بالتأكيد".

وأضاف "عندما تلعب نهائي فلا يهم إن كان نهائي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أو كأس الرابطة، أنت فقط تريد الفوز وتريد تحقيق البطولة والاحتفال بها".

وتابع "عندما تلعب لتشيلسي فإن الناس مع بداية الموسم يفكرون في أي بطولة قد يحققها الفريق مع نهاية شهر مايو، لذا هذا النهائي مهم".

وأشار "خسرنا نهائي كأس الرابطة، لذا هذه المباراة هي الطريق للبطولة التي يمكن أن نتوج بها. أريد فقط الفوز بالبطولة، لا يهم إن سجلت أم لا".

وألمح لاحتمالية رحيله "إن كانت هذه مباراتي الأخيرة فسأود الفوز باللقب. هل سيكون ذلك وداعا مثاليا؟ نعم".

هازارد يتبقى 12 شهرا على نهاية عقده مع البلوز، واسمه ارتبط بشكل كبير بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

وسكاي أشارت إلى أن الفريق الملكي يقدر قيمة هازارد بـ100 مليون يورو في ظل أنه يتبقى موسم وحيد في عقده مع النادي اللندني، لكن تشيلسي لا يبدو أنه سيوافق على هذا المبلغ إذ يريد الحصول على 130 مليون إسترليني.

صاحب الـ28 عاما كشف في منتصف الشهر الجاري عن أنه اتخذ قراره بشأن مستقبله، وأوضح وقتها "أخبرت النادي بقراري قبل عدة أسابيع".

وفي نفس يوم تصريحاته قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن هازارد سينضم إلى ريال مدريد بعد نهائي الدوري الأوروبي مقابل 100 مليون يورو، وأن الاتفاق تم بين الميرينجي واللاعب بشكل رسمي.

إيدين هو أكثر من صنع أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بـ15 هدفا، أكثر من أي لاعب آخر.

كذلك استطاع هازارد معادلة رقمه في موسم 2014/2015 بأفضل معدل تهديفي له مع تشيلسي بعدما سجل 19 هدفا في مختلف البطولات.

وأنهى تشيلسي موسمه الإنجليزي في المركز الثالث ليضمن رسميا مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل، كذلك يستعد لمواجهة أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

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