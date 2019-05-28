خاص حوار في الجول – محمد إبراهيم: الكونفدرالية أفضل رد على من انتقدني.. وقادرون على حصد الدوري

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 11:39

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - الزمالك - تتويج الزمالك - نهضة بركان

لم يخف نجم وسط الزمالك محمد إبراهيم من سيناريو خسارة الزمالك للقب دوري الأبطال عام 2016 ضد صن داونز الجنوب إفريقي، قبل مباراة تتويج الأبيض بالكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي.

أحد قادة الأبيض المتوجين باللقب الإفريقي تحدث في حوار خاص لـFilGoal.com استهله قائلا: "تحفيز جمهور الزمالك كان أكبر داعم لنا للفوز بالبطولة، وحب الجمهور شيء كبير جدا بالنسبة لي".

عن الفوز بالكونفدرالية والمنافسة على الدوري، وفترة الغياب، يتحدث إبراهيم..

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"الفوز بالبطولة يمنحني شعورا لا يوصف، هذا أقل ما نقدمه للجمهور الذي تعب وجلس منذ العصر في المدرجات".

"فوز الزمالك بالكونفدرالية رد قوي على من كان يتحدث عني سلبا".

"كريستيان جروس ليس قريبي لكي يشركني دون سبب. لو رآني غير مؤثر أو لاعب غير كبير لن ألعب".

"لن ألتفت لأي كلام. أنا أرد في الملعب وأشكر كل من ساندني".

"أصعب أمر على لاعب الكرة هو الابتعاد عن الملعب، ولكنني تغلبت على الأمر بالتدريب المستمر واللعب مع الناشئين".

"وجودي مع فرق الناشئين ساعدني وساعدهم. وجدت مساندة ودعم من الجميع على رأسهم الرموز مثل محمود أبو رجيلة وعبد الحليم علي، وكذلك مدرب فريق مواليد 1997 سيد حنفي، والناشئين أنفسهم".

"لم يكن لدي أي تخوف من تكرار سيناريو صن داونز، بل كنت متأكدا أننا سنحصد البطولة. الكل كان في قمة تركيزه والهدف كان واحدا وهو الكونفدرالية. سيناريو خسارة اللقب؟ كنت واثقا أنه لن يحدث مطلقا".

"الدوري مازال في الملعب، وبإذن الله نقدر أن نعيدها للزمالك مرة أخرى ونسعد جمهور النادي العظيم".

"أي لاعب يتمنى الوجود بالمنتخب، كنت أتمنى أن أكون ضمن قائمة كأس الأمم. أتمنى للاعبين التوفيق وسأسعى لكي أكون موجودا في الفترة المقبلة".

هل ينضم محمد إبراهيم لتشكيل الزمالك في المباريات المقبلة؟

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محمد إبراهيم الزمالك في الكونفدرالية

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