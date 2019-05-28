اشتهر لاعب الوسط الغاني صامويل كيرا بتقديم مباريات كبيرة ضد الزمالك عندما كان لاعبا في الدوري المصري، وربما كان ذلك سببا لمحاولة النادي الأبيض لضمه والتي لم تنجح في النهاية.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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يُعتبر كيرا من الأجانب المخضرمين في الدوري المصري وارتدى قمصان 5 أندية خلال رحلته التي انتهت في 2012، وانضم لمنتخب غانا أكثر من مرة خلال فترة لعبه في مصر.

ويتحدث FilGoal.com مع كيرا عن ذكرياته في الدوري المصري، وخبرته الطويلة عن اللعب في مصر.

ماذا تفعل الآن في مسيرتك؟

أعمل حاليا ضمن الطاقم التدريبي لفريق أول ستارز في غانا، الذي يملكه جون بانسيل المدافع الدولي الغاني السابق.

كيف انتقلت للعب في مصر؟

البداية كانت من إدارة نادي جولدي الذين تحدثوا معي وانتقلت للعب معهم.

وكما تعرف حظيت بمسيرة استمرت 10 سنوات في مصر من جولدي لحرس الحدود والاتحاد السكندري والمقاولون العرب واتحاد الشرطة ثم العودة مرة أخرى للاتحاد.

ومع أي من هذه الفرق استمتعت أكثر باللعب؟

أحببت اللعب مع الاتحاد السكندري أكثر من أي فترة أخرى.

الزمالك كان يرغب في التعاقد معك، لماذا تعطلت الصفقة؟

كنت أرغب بشدة في الانتقال للزمالك لأنه ناد كبير، وبالفعل دخل الزمالك في مفاوضات مع وكيلي بشأن ضمي.

ولكن كل ذلك توقف لأن المقاولون العرب رفضوا العرض المقدم.

هل لعبت مع محمد صلاح في هجوم المقاولون؟

صلاح كان يلعب مع فريق الشباب تحت 20 عاما عندما كنت في المقاولون، وكان معه محمد النني أيضا.

ولكن بعدها لعبت ضده عندما رحلت للمقاولون العرب.

وهل توقعت ما وصل له في مسيرته؟

لأكون صريحا، كنت أعرف أنه لاعب جيد جدا ويمتلك الموهبة ولكنه ليس للحد الذي وصل له.

هل لعبت ضد لاعبين في مستوى صلاح في مصر؟

نعم، أبو تريكة كان الأفضل في إفريقيا عندما كان صلاح لايزال صغيرا في السن.

ولماذا رحلت عن مصر؟

بسبب الأحداث التي حدثت في مصر وقت الثورة، اتخذت قرارا بالعودة إلى غانا ولعبت مع بيركيوم تشيلسي.

هل تمتلك ذكريات خاصة خلال فترة لعبك في مصر؟

نعم، بالتأكيد لا يمكنني أن أنسى المباريات التي لعبتها ضد الأهلي والزمالك.

هل لازلت تتابع مباريات الدوري المصري؟

نعم، لكن أعتقد أن البطولة فقدت كثيرا عن إثارتها، ولم تعد بنفس القوة التي كانت عليها عندما كنت لاعبا.

من أفضل مدرب لعبت معه في مصر؟

طلعت يوسف وحلمي طولان، وزملائي اعتادوا على أن يسمونني صامويل يوسف وصامويل حلمي.

ما هو أفضل هدف سجلته في الدوري المصري؟

سجلت هدفين في الزمالك، أعتز بهما كثيرا لأنهما في شباك فريق كبير.

من أصعب مدافع لعبت أمامه في مصر؟

وائل جمعة في كل مرة كنا نلعب ضد الأهلي.

ما توقعاتك لكأس الأمم الإفريقية في مصر؟

أتوقع مباراة نهائية بين مصر وغانا، لكن غانا ستفوز باللقب.

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