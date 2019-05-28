رامون دياز يعلن رحيله عن بيراميدز

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز رحيله عن الفريق.

ولعب دياز الذي تولى مسؤولية بيراميدز خلفا لحسام حسن 12 مباراة مع الفريق، فاز في 8 وتعادل 3 وخسر واحدة مسجلا 21 هدفا ومستقبلا 8 أهداف.

ويأتي رحيل دياز، الذي أعلن عنه عبر صفحته على فيسبوك، قبل مباراة واحدة من نهاية الدوري الممتاز بالنسبة لفريقه بمباراة حرس الحدود.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري بـ69 نقطة، ولكنه لعب 33 مباراة وخلفه الزمالك صاحب الـ29 مباراة والـ66 نقطة.

وقال دياز عبر فيسبوك: "أود أن أشكر صديقي تركي آل الشيخ (مالك النادي) لهذه الفرصة في بيراميدز، وأود أن أشكر جهازي الفني على الجهد المبذول، وخاصة اللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق أهدافنا ومنها الفوز على الأهلي والزمالك".

وأردف "أنا سعيد لأننا استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم. سلامي للجميع".

وربطت تقارير صحفية دياز بالتدريب في الأرجنتين وباراجواي في وقت سابق.

وتولى ألبرتو فالنتيم وريكاردو لافولبي وحسام حسن تدريب بيراميدز هذا الموسم.

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