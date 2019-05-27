لماذا هبط مستوى إبراهيم حسن في الدور الثاني مع الزمالك؟ وما هي كواليس مباراة نهضة بركان والتتويج بالكونفدرالية الإفريقية؟ أمور يجيب عنها صانع ألعاب نادي الزمالك في حوار مطول.

أجرى إبراهيم حسن صانع ألعاب نادي الزمالك، حوارا مطولا مع FilGoal.com، تحدث فيه عن أسباب انخفاض مستواه الذي أدى لهجوم الجماهير عليه، وعن التتويج بالكونفدرالية، والمنافسة على بطولة الدوري.

نادي الزمالك توج بطلا للكونفدرالية الإفريقية بعد التغلب على نهضة بركان في النهائي بركلات الترجيح.













































































































































وجاء حوار إبراهيم حسن مع FilGoal.com كالتالي:

-بداية نبارك لك التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ الزمالك، وأول بطولة إفريقية لك كلاعب.

"الحمد لله، شرف لي التتويج ببطولة الكونفدرالية وسعيد بأن أتوج ببطولتين في أول موسم لي مع الزمالك بعد التتويج ببطولة السوبر المصري السعودي أيضا".

-نبدأ من النهاية. ما هي كواليس لقاء نهضة بركان في إياب النهائي؟

"بصراحة كنا مضغوطين كلاعبين، الجماهير كانت متواجدة في استاد برج العرب منذ الساعة الثانية ظهرا في ظل الصيام، والملعب كان ممتلئا عن آخره. لأول مرة أقابل هذا العدد من الجماهير في حياتي كلها".

"الشعور كان لا يوصف، وفي نفس الوقت كان غير مسموحا أن تعود تلك الجماهير إلى منازلها حزينة. خلال المحاضرة الفنية للفريق قبل المباراة كانت الدموع في أعين اللاعبين، خاصة وأن البطولة في ملعبنا ولا يمكن أن نخسر اللقب أو تذهب الجماهير دون فرحة، كنت أشعر أنني ألعب في أوروبا، الجماهير هي رقم واحد والسبب في تتويجنا باللقب".









































-إبراهيم حسن هو هداف الزمالك في الكونفدرالية، فما الذي يعنيه هذا الأمر لك؟

"هي نعمة كبيرة من الله وستظل مدونة في مسيرتي، لقد شاركت في جميع المباريات باستثناء مباراة واحدة غبت عنها للإصابة، والحمد لله كنت مؤثرا سواء بتسجيلي الأهداف أو صناعتها. أنا الآن الهداف التاريخي للزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

-رغم ذلك فجماهير الزمالك انتقدتك خلال الفترة الأخيرة فما السبب في ذلك؟

"نعم أعلم ذلك مع الأسف، لكنني أود إيضاح الأمر لهم، فهناك أمرا لا يعلمونه".

"بعد نهاية الدور الأول من الدوري، تعرض لإصابة في كاحل القدم. كنت ممنوعا من ارتداء الحذاء لمدة شهرين لحين لحام الكعب، في ذلك الوقت كنت ألعب مصابا، وكانت الجماهير تهاجمني".

"أمير مرتضي المشرف على قطاع الكرة كان يعلم بإصابتي، وكان يطالبني بضرورة الراحة وعدم المشاركة بسبب الإصابة، لكن جروس كان يرفض إراحتي ويطالبني بالتواجد على دكة البدلاء وكنت أقول له سألعب ولو بقدم واحدة من أجل الفريق".

"لا أحب الجلوس خارج الملعب، فأنا لست لاعبا يحب الاستعراض الإعلامي، وخلال مباراة بترو أتليتكو، كنت سأشارك أساسيا، لكن جروس رفض وقرر وجودي على دكة البدلاء للإصابة أيضا، فكنت أشارك في المباريات مرتديا (كعب طبي)".

"أنا وثلاثة لاعبين آخرين في الزمالك شاركنا في جميع المباريات، لذلك فالجماهير لا تعلم ما كان بي، ورغم ذلك أحمد الله لأن الله كافأني لأنني لم أبخل بأي جهد أو نقطة عرق من أجل قميص الزمالك".

"أنا زملكاوي وأعشق الجماهير البيضاء وأقول لهم أوعدكم بالتتويج ببطولة الدوري والكأس والسوبر الإفريقي. نحن توجنا ببطولتين وينقصنا ثلاث آخرين".

-بالحديث عن التتويج الإفريقي فقد كان الزمالك في المركز الأخير، لكن كل ذلك تحول فما الذي تغير؟

"اللاعبون تعبوا جدا، والمباريات التي خسرنا فيها لم نكن نستحق الخسارة والحمد لله ربنا كافأنا".

-تحدثت عن دور الجماهير أمام نهضة بركان فهل لغيابهم أثرا سلبيا على الفريق في الدوري؟

"بالتأكيد. لو أن الجماهير متواجدة في مباريات الدوري لكنا توجنا باللقب الآن. نحن تعادلنا في مباريات كان لا يجب التعادل فيها، لكن الدوري مازال في الملعب وسنفوز في 5 مباريات ونتوج به".

"التتويج ببطولة الكونفدرالية سيمنحنا دفعة للتتويج بالدوري، بالإضافة إلى تواجد المستشار مرتضي منصور، فهو لم يؤخر علينا أي شيء للفريق وهو الداعم لنا ويوفر لنا كل شيء، والزمالك الآن مختلف عن الماضي خلال تواجدي في الفترة الأولى لم يكن النادي بهذا الشكل سواء من الناحية الفنية أو الإنشائية".

-أخيرا وبعد إعلان قائمة أمم إفريقيا، هل ترة أنك كنت تستحق فرصة؟

"تركيزي منصب مع الزمالك ولكنني تحت أمر منتخب مصر في أي وقت بكل تأكيد. لم أنضم لمنتخب مصر حينما كنت أفضل لاعب في الدوري خلال فترة تواجدي في الإسماعيلي، ولكن إن أتتني الفرصة سأحاول ألا أفرط فيها".

إبراهيم حسن انضم لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من نادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة.

صاحب الـ28 عاما شارك في 43 مع الزمالك هذا الموسم بمختلف البطولات. سجل فيهم 7 أهداف.

وتوج إبراهيم حسن مع الزمالك هذا الموسم ببطولتي كأس السوبر المصري السعودي، والكونفدرالية الإفريقية، فيما ينافس الفريق حاليا على بطولتي الدوري وكأس مصر.

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