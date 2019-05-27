يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن موقف ناديه من استكمال بطولة الدوري الممتاز بدون الدوليين يتحدد بعد مناقشة الأمر مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي.

كان اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي أن مجلس الإدارة استعرض في اجتماعه اليوم الاثنين دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون اللاعبين الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية. ( اقرأ التفاصيل )

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "قرار الموافقة علي اقتراح اتحاد الكرة باستكمال الموسم بدون الدوليين من عدمه يحتاج للتشاور والمناقشة والدراسة قبل إبداء الرأي أو الرد عليه".

وأكمل "مثل هذه الأمور لا تحسم إلا بعد مدوالات والتعرف علي سلبيات وإيجابيات الموقف من كافة جوانبه".

ونفي مدير الكرة في الأهلي كافة التصريحات الصحفية التي نسبت إليه بشأن رفضه أو موافقته علي الاقتراح.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في السادس من شهر يونيو المقبل استعدادا للقاء زيمبابوي في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا في الـ21 من الشهر ذاته.

ويلاقي منتخب مصر كذلك تنزانيا وغينيا وديا في الـ13 و16 من شهر يونيو.

ويضم منتخب مصر من الأهلي كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن.

ومن الزمالك يضم كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وطارق حامد.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى ناديي المقاولون العرب والأهلي يخطرهما فيه بتأجيل المباراة التي كانت مقررة بينهما غدا الثلاثاء.(طالع التفاصيل)

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