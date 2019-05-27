حصريا: الدوري المصري رقميا على Watch iT

الإثنين، 27 مايو 2019 - 19:54

كتب : FilGoal

الدوري المصري

أعلنت منصة Watch iT الرقمية عن حصولها علي الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة أربع سنوات.

وأشارت إدارة منصة Watch iT أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.

ويمكنك معرفة باقي تفاصيل التعاقد بالانتقال إلى FilFan من هنا

اقرأ أيضا

رسميا – تأجيل مباراة المقاولون والأهلي

مانيفستو طارق حامد.. القتال من أجل ملايين الجماهير وحب الزمالك

عبد الله جمعة.. القتال من أجل فرصة ثانية للفوز

أجانب منسيون – حوار في الجول.. غدار: يبدو أن صداقتي بـ محمد شوقي سبب رحيلي عن الأهلي

مصدر مقرب من جروس لـ في الجول: المدرب ملتزم حتى نهاية عقده مع الزمالك

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمير مرتضى: يتهمونني بإهدار المال العام.. هل تعرفون سعر زيزو؟ اعطوني سعر الشحات وسأشتري إفريقيا 11 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: جروس هو من حدد تاريخ نهاية تعاقده مع الزمالك.. والتجديد له لن يكون "بفتحة الصدر" 32 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يرد على مقترح تكملة الدوري بدون الدوليين "لا نملك حارس مرمى للعب" 33 دقيقة | الدوري المصري
المصري يؤمن الرابع "مؤقتا" بثلاثية في الداخلية.. والجونة يضمن البقاء رسميا بتعادل مع الإسماعيلي 44 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - غياب طارق والونش.. وجلسة بين جروس واللاعبين 50 دقيقة | الدوري المصري
راديو كتالونيا: مدرب بلجيكا مرشح أول لتعويض فالفيردي في برشلونة 59 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 2 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة 3 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 4 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي

قد ينال إعجابك