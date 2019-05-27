خاص مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد نهاية الدوري.. ومباريات الزمالك قبل أمم إفريقيا

الإثنين، 27 مايو 2019 - 21:58

كتب : وليد الحسيني

زيزو - علي معلول - الزمالك - الأهلي

استقر اتحاد الكرة على موعد نهاية مسابقة بطولة الدوري، والمباريات التي ستقام قبل بطولة أمم إفريقيا.

وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات سيعلن مواعيد جدول الدوري مساء غد الثلاثاء".

وأضاف "الزمالك سيلعب ثلاث مباريات قبل بطولة أمم إفريقيا. أيام 30 مايو، و3 يونيو، و6 يونيو مع حرس الحدود، والإنتاج الحربي، والجونة على الترتيب".

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المصدر أتبع "مباراة الزمالك يوم 6 يونيو مازالت تنتظر موافقة خافيير أجيري مدرب المنتخب لإقامتها إذا وافق على تأخير انضمام لاعبي الزمالك للمعسكر، والأقرب هو موافقته".

وأتم "الزمالك يواجه الإسماعيلي عقب أمم إفريقيا، على أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، ثم تكون نهاية المسابقة يوم 28 يوليو بمباراة الأهلي والزمالك".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بيانا اليوم الإثنين، يطرح فيه فكرة استكمال الدوري قبل أمم إفريقيا بدون اللاعبين الدوليين.

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