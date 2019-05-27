أبناء عمومة ملاك مانشستر سيتي يعلنون توصلهم لاتفاق لشراء نيوكاسل

أعلن ممثلو الملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، عن توصلهم لاتفاق لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

صحيفة ديلي ميل الإنجليزية نقلت أمس الأحد عن مصدر مقرب من العائلة الحاكمة لأبو ظبي، التوصل لاتفاق لشراء النادي، وذكرت أن القيمة ستكون 350 مليون جنيه إسترليني.

قبل أن تصدر مجموعة بن زايد التي يرأسها الشيخ خالد اليوم الإثنين، التوصل لاتفاق.

وقال مجموعة بن زايد: "يمكننا التأكيد أن ممثلي صاحب السمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، في مناقشات مع مايك آشلي (مالك نيوكاسل الحالي) وفريقه، حول الاستحواذ المقترح على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".

وأضافت: "إنه لمن الشرف أن نحظى بفرصة المساهمة في تاريخ وتقاليد هذا النادي. اتفقنا على البنود ونعمل حاليا على إتمام الصفقة في أقرب فرصة".

مايكل آشلي يمتلك نادي نيوكاسل منذ عام 2007، إذ اشتراه حينها مقابل 134 مليون جنيه إسترليني.

ويعد الشيخ خالد ابن عمومة الشيخ منصور بن زايد صاحب CFG الجهة المالكة لنادي مانشستر سيتي منذ عام 2008.

وأنهى نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي للموسم الماضي في المركز 13 برصيد 45 نقطة تحت قيادة المدرب الإسباني رافا بينيتث.

فهل نرى غولا اقتصاديا جديدا في الدوري الإنجليزي؟

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