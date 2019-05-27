الاتحاد المغربي يقدم شكوى رسمية للكاف بسبب "الخطأ الفني من الحكم خلال مباراة الزمالك وبركان"

الإثنين، 27 مايو 2019 - 21:36

كتب : FilGoal

جنش - الزمالك - نهضة بركان

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الخطأ الفني خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان.

وكشفت الجامعة المغربية لكرة القدم، عن تقديم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الحكم باملاك تيسيما الذي أدار مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية، وذلك بسبب "الخطأ الفني" على حد قولهم خلال تنفيذ ركلات الترجيح.

ويأتي احتجاج الاتحاد المغربي لكرة القدم، بسبب قرار الحكم بإعادة ركلة ترجيح تصدى لها محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك، بسبب تقدمه من خط المرمى.

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وأخرج حكم اللقاء بطاقة صفراء من جيبه، قبل أن يعيدها مرة أخرى دون أن يشهرها في وجه أي لاعب.

وحسب بيان الاتحاد المغربي، فإن هذا القرار يستوجب حصول اللاعب على بطاقة صفراء، وعدم حصوله على الإنذار يعد خطأ فنيا في تطبيق القانون.

وكان جنش يملك بطاقة صفراء خلال أحداث اللقاء، ما يعني أن حصوله على الإنذار الثاني كان سيعني طرده واستكمال الزمالك لركلات الترجيح بأحد اللاعبين كحارس مرمى.

الزمالك فاز على نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء في إياب نهائي الكونفدرالية، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب نهضة بركان الذي اكتفى بالوصافة في أول نهائي قاري يخوضه.

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