الترجي يطالب الاتحاد الإفريقي بإلغاء 3 إنذارات أشهرها جريشة في وجه لاعبيه

الإثنين، 27 مايو 2019 - 22:15

كتب : FilGoal

جهاد جريشة - الوداد - الترجي

خاطب نادي الترجي التونسي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لإلغاء البطاقات الصفراء التي تلقاها 3 من لاعبيه أمام الوداد البيضاوي المغربي.

الترجي تعادل على أرض الوداد بهدف لكل طرف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي، مباراة أدارها تحكيميا المصري جهاد جريشة بمساعدة تقنية الفيديو.

وطالب الترجي بإزالة البطاقات الصفراء التي أشهرها جريشة في وجه الثلاثي: شمس الدين الذوادي، وغيلان الشعلالي، ومعز بن شريفية، حتى يكونوا متاحين لخوض مواجهة الإياب في رادس.

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الثلاثي سيغيب للإيقاف بداعي تراكم البطاقات، عن مباراة يكفي الترجي فيها التعادل السلبي حتى يحافظ على لقبه في دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مواجهة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المهمة، مما دفع جريشة إلى مراجعة تقنية الفيديو بنفسه في أكثر من مناسبة.

جريشة ألغى هدفا في نهاية الشوط الأول للوداد، كما أعلن عدم وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي في منطقة جزاء فريقه بالشوط الثاني، مشيرا إلى عدم أحقية الوداد بركلة جزاء.

كما أشهر جريشة بطاقتين صفراوتين في وجه إبراهيم النقاش لاعب الوداد بالدقيقة 49.

ووجه بطاقة صفراء في الدقيقة 83 لـ بن شريفية حارس الترجي بداعي إهدار الوقت مما أثار حفيظة لاعبي الفريق التونسي.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل، تحت قيادة تحكيمية للجامبي باكاري جاساما.

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