كشف مصدر مسؤول من إدارة نادي الزمالك عن رفض استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز بدون اللاعبين الدوليين.

كان اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي أن مجلس الإدارة استعرض في اجتماعه اليوم الاثنين دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون اللاعبين الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية. ( اقرأ التفاصيل )

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الزمالك يرفض استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين".

وتابع "لماذا نوافق على اللعب بدون لاعبينا، غير وارد مناقشة هذا الأمر من الأساس".

وأتم "متمسكون بالجدول المعلن من لجنة المسابقات كما هو احتراما لاتحاد الكرة وللجنة المسابقات".

ويبدأ معسكر منتخب مصر في السادس من شهر يونيو المقبل استعدادا للقاء زيمبابوي في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا في الـ21 من الشهر ذاته.

ويلاقي منتخب مصر كذلك تنزانيا وغينيا وديا في الـ13 و16 من شهر يونيو.

ويضم منتخب مصر من الأهلي كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن.

ومن الزمالك يضم كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وطارق حامد.

يذكر أن الزمالك أصدر بيانا أيضا يرفض فيه تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة الـ33 من الدوري، وقال فيه "في حال تأجيل أي مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة ، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة ، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة". ( اقرأ التفاصيل )

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى ناديي المقاولون العرب والأهلي يخطرهما فيه بتأجيل المباراة التي كانت مقررة بينهما غدا الثلاثاء.(طالع التفاصيل)

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